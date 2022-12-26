在離您最近的洛縣立圖書館停車場 可免費上戶外 Wi-Fi

所有洛杉磯 縣立圖書館 地點將於12月31日下午5點關閉，並於1月1日和2日關閉。

我們現在在參與圖書館的停車場提供免費Wi-Fi。

停放並連接免費Wi-fi訪問我們參與其中的圖書館位置之一，並使用您的設備連接電子郵件、學校、工作等！

連接很簡單。停在圖書館停車位，帶上支持Wi-Fi的設備，連接到 CountyLibraryWiFi，閱讀並接受 Wi-Fi 政策，關閉並重新打開瀏覽器

參與免費Wi-Fi，圖書館 地點如下：

A C Bilbrew圖書館

阿隆德拉圖書館

Angelo M. Iacoboni圖書館

安東尼·奎恩圖書館

阿蒂西亞圖書館

鮑德溫公園圖書館

貝爾花園圖書館

貝爾圖書館

卡森圖書館

卡斯泰克圖書館

城市露台圖書館

克利夫頓M布拉肯西克圖書館

庫達希圖書館

卡爾弗城朱利安狄克遜圖書館

杜阿爾特圖書館

東洛杉磯圖書館

東蘭喬多明格斯圖書館

埃爾卡米諾皇家 圖書館

埃爾蒙特圖書館

佛羅倫薩圖書館

Gardena Mayme親愛的圖書館

格雷厄姆圖書館

哈仙達崗圖書館

夏威夷花園圖書館

霍桑圖書館

赫莫薩比奇圖書館

霍利代爾圖書館

亨廷頓公園圖書館

拉米拉達圖書館蘭開斯特圖書館

朗代爾圖書館

倫諾克斯圖書館

小石圖書館

橡樹圖書館

Lloyd Taber-Marina del Rey圖書館

洛米塔圖書館

洛斯尼托斯圖書館

林伍德圖書館

馬里布圖書館

曼哈頓 海灘圖書館

Masao W. Satow圖書館

梅伍德塞薩爾查韋斯圖書館

諾沃克圖書館

諾伍德圖書館

派拉蒙圖書館

皮科里維拉圖書館

石英山圖書館

索倫森圖書館

南埃爾蒙特圖書館

南惠蒂爾圖書館

史蒂文森牧場圖書館

新奇士圖書館

托潘加圖書館

查看Park Bebe Moore Campbell圖書館

西科維納圖書館

威洛布魯克圖書館

懷斯本圖書館

經常問的問題

1）我是否需要藉書證才能在參與計劃的圖書館使用免費Wi-Fi？

您無需借書證即可連接Wifi。如果您想註冊借書證，請訪問我們洛杉磯縣圖書館的任何地點。

2）我需要汽車 才能在參與的圖書館使用Wi-Fi嗎？

您無需汽車即可在參與圖書館外使用Wi-Fi。如果您沒有車，請找一個距離圖書館25英尺以內的地方坐下。

3）Wi-Fi訪問是否被過濾？

是的，根據洛杉磯縣監事會的命令，對所有用戶的Wi-Fi訪問進行了過濾。無法刪除過濾。

4）連接不上怎麼辦？

圖書館工作人員可以確認無線網絡運行正常並提供基本幫助。致電您停放的圖書館位置尋求幫助。工作人員無法協助設置個人筆記本電腦或設備以使用Wi-Fi。

洛杉磯縣

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