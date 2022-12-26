在離您最近的洛縣立圖書館停車場 可免費上戶外 Wi-Fi
所有洛杉磯縣立圖書館地點將於12月31日下午5點關閉，並於1月1日和2日關閉。
我們現在在參與圖書館的停車場提供免費Wi-Fi。
停放並連接免費Wi-fi訪問我們參與其中的圖書館位置之一，並使用您的設備連接電子郵件、學校、工作等！
連接很簡單。停在圖書館停車位，帶上支持Wi-Fi的設備，連接到 CountyLibraryWiFi，閱讀並接受 Wi-Fi 政策，關閉並重新打開瀏覽器
參與免費Wi-Fi，圖書館 地點如下：
A C Bilbrew圖書館
阿隆德拉圖書館
Angelo M. Iacoboni圖書館
安東尼·奎恩圖書館
阿蒂西亞圖書館
鮑德溫公園圖書館
貝爾花園圖書館
貝爾圖書館
卡森圖書館
卡斯泰克圖書館
城市露台圖書館
克利夫頓M布拉肯西克圖書館
庫達希圖書館
卡爾弗城朱利安狄克遜圖書館
杜阿爾特圖書館
東洛杉磯圖書館
東蘭喬多明格斯圖書館
埃爾卡米諾皇家圖書館
埃爾蒙特圖書館
佛羅倫薩圖書館
Gardena Mayme親愛的圖書館
格雷厄姆圖書館
哈仙達崗圖書館
夏威夷花園圖書館
霍桑圖書館
赫莫薩比奇圖書館
霍利代爾圖書館
亨廷頓公園圖書館
拉米拉達圖書館蘭開斯特圖書館
朗代爾圖書館
倫諾克斯圖書館
小石圖書館
橡樹圖書館
Lloyd Taber-Marina del Rey圖書館
洛米塔圖書館
洛斯尼托斯圖書館
林伍德圖書館
馬里布圖書館
曼哈頓海灘圖書館
Masao W. Satow圖書館
梅伍德塞薩爾查韋斯圖書館
諾沃克圖書館
諾伍德圖書館
派拉蒙圖書館
皮科里維拉圖書館
石英山圖書館
索倫森圖書館
南埃爾蒙特圖書館
南惠蒂爾圖書館
史蒂文森牧場圖書館
新奇士圖書館
托潘加圖書館
查看Park Bebe Moore Campbell圖書館
西科維納圖書館
威洛布魯克圖書館
懷斯本圖書館
經常問的問題
1）我是否需要藉書證才能在參與計劃的圖書館使用免費Wi-Fi？
您無需借書證即可連接Wifi。如果您想註冊借書證，請訪問我們洛杉磯縣圖書館的任何地點。
2）我需要汽車才能在參與的圖書館使用Wi-Fi嗎？
您無需汽車即可在參與圖書館外使用Wi-Fi。如果您沒有車，請找一個距離圖書館25英尺以內的地方坐下。
3）Wi-Fi訪問是否被過濾？
是的，根據洛杉磯縣監事會的命令，對所有用戶的Wi-Fi訪問進行了過濾。無法刪除過濾。
4）連接不上怎麼辦？
圖書館工作人員可以確認無線網絡運行正常並提供基本幫助。致電您停放的圖書館位置尋求幫助。工作人員無法協助設置個人筆記本電腦或設備以使用Wi-Fi。
洛杉磯縣
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文本/聊天（M – F，12 pm – 6 pm）
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