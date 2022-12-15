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泛宇集團 提供優質一站式財富管理及歲末培訓

洛杉磯訊

2022的最後一個月，TransGlobal 泛宇集團年終巡迴培訓大會，最後一站於日前在泛宇總部洛杉磯Monrovia舉辦，這項為期二天的集訓從11月於美東賓州開始，一路到德州，最後一站在加州，三場巡迴大會泛宇的經紀人皆熱烈響應，南加場有超過二百名旗下經紀人參加，除了在泛宇總部舉行，也在泛宇爾灣辦公室同步直播。

本次參加泛宇經紀人培訓的保險公司有Allianz Life 、 Symetra、 F&G、 Columbus Life，還有泛宇集團胡正國總裁（見圖）與該集團Top Producers 的分享，包含市場的變化、Foreign National 最新動向、稅務季最強省稅攻略等。二天特別講座橫跨地產、貸款、保險、投資、稅務。胡總裁也同時分享泛宇一站式服務，能協助旗下經紀人們為客戶提供更好的服務，更宣布泛宇最新推出的Payroll 服務，能為企業雇主們在經營管理上，提供更有效率的協助。

泛宇表示最重視對每位經紀人的培訓；每位經紀人從培訓、考證照、到加入泛宇後，每位經紀人都會分配一位導師手把手指導，每週固定培訓，以及年度的Kickoff 培訓盛會。泛宇目前也定期舉辦客戶講座，協助泛宇經紀人更紮實的服務客戶，提供最新的理財知識。 因11月的年金講座受好評，泛宇12月10日與17日在多間地區辦公室再度舉辦。什麼是年金，年金有哪些種類，哪種年金更適合自己，年金和哪些投資組合搭配能實現收益最大化等，都可以在講座中獲得解答。可洽詢泛宇當地經紀人或電888-831-8868報名。

美國泛宇集團有超過30年的財務規劃與管理經驗，專業的六大管理板塊，橫跨地產、貸款、保險、投資、稅務服務、教育，旗下5000餘名合作獨立經紀人遍布全美各州與亞洲主要城市。更多資訊可電888-831-8868，總部地址185 W Chestnut Ave, Monrovia, CA。

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