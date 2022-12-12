世界購物廣場 - 聖誕購物專輯

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保健食品Umeken年末雙重優惠活動已開始

華人家庭首選的保健食品Umeken年末雙重優惠活動已開始。九折優惠加額外禮品，購買單價98元產品，額外九折再送價值39元維他命C丸或百億益生菌。購買單價165元產品，額外九折再送價值69元的發酵礦物質L鈣或大和靈芝丸。優惠至12月31日。

人氣產品酵素丸，長期服用可以排毒美容，利用酵素的分解作用將堆積在體內的毒素排出，維持不老容顏的佳品。酵素讓身體所需要的維生素、蛋白質、礦物質、水 吸收的更好，促進細胞新生，幫助修補細胞，淨化血液，分解血液中過多的膽固醇和脂肪，促進新陳代謝，酵素能增強肝臟功能，改善體質將酸性轉為弱鹼性，長期服用，可幫助人體的各項指標恢復到正常。

發揮抗癌效果的β-葡聚糖，是普通靈芝的2倍，採用9種蘑菇提煉，可消除血液中的老化廢物，促進細胞復活和再生，可增強免疫力，補充體力，增強男性精力，改善高血壓和呼吸系統的疾病，最近備受矚目。

LIPOPO脂多糖可清除體內垃圾，也是淨化人體的重要免疫細胞，預防疾病的發生，起到自然免疫力的作用。LPS可以激活巨噬細胞，從病菌和疾病中保護人體。忙碌的現代人生活在各種精神壓力下， LPS是守護健康，將巨噬細胞保持在最佳狀態。

L&B抗皺套裝，包含豐富美麗泡沫清潔皮膚垃圾的清潔香皂，供給疲勞皮膚第一次水分的平衡美膚露，集中保濕提高彈力的保濕精華，恢復受損皮膚的除皺霜。

UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可親臨附近的專賣店，公司位13012 Moore St., Cerritos, CA 90703。







新世紀傢俱「聖誕大特賣」商品折扣高達80%！

新世紀傢俱於聖誕節期間，推出「聖誕大特賣」優惠活動，特價商品價格折扣高達80%，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該傢俱店的特價商品中，包括有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發特價148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木大型Buffet Table特價 188元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床特價98元、布藝雙人床三件組特價148元、意大利真皮沙發五件組特價888元（見圖）、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價499元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

另有美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

該傢俱店表示，疫情已漸趨穩定，來店裡選購傢俱的客人也陸續增多，客人希望在年底前更換家裡一些新傢俱，讓心情愉悅一些，也讓一家人住得舒適些。擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。







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化療放療期間 首選日本康複力

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「康複力」 使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造，為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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新律鋼琴 人生80載及聖誕節歡喜送！

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時舉辦「80大壽及聖誕節歡喜送」活動！名琴自五百元至萬元不等。

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有66年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。「 80大壽聖誕歡喜送」活動展示中心在羅蘭崗99大華超市：1015 S. Nogales St.,#107。詢問電話：626-347-3407，714-447-8899，858-268-1668。







韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯

味道正宗，價格親民的韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯店 ，全天人潮不斷，無論是堂食還是外帶，小菜絕對一樣不少，還附營養米飯（由12種米調配）。7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯，解酒湯（Shiitake Beef Soup），乾魚湯等都只要10.96元。

該店的料理真材實料，牛骨湯，解酒湯，乾魚湯等都只要12.33元。很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，絕對會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們全新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆表示，目前物價飆漲，但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。

該店的解酒湯，重口味愛吃辣食客都會叫的辣牛肉絲湯，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯，下酒菜韓式滷牛肉都是該店的人氣招牌。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd., #108, Los Angeles, CA 90006。早上7點開始營業至晚10點。







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