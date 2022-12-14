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元宇宙國際時尚旅遊大賽 南加州閃亮登場

洛杉磯訊
圖為大賽主辦方、評委團、參賽選手等集體合影。（本報記者攝影）
圖為大賽主辦方、評委團、參賽選手等集體合影。（本報記者攝影）

由美國星宇文化集團發起，洛杉磯時尚傳媒、KYSL專業模特形體禮儀培訓機構，及Sally Spa at Pacific Palms Resort聯合主辦的「首屆元宇宙國際時尚旅遊小姐暨國際時尚旅遊先生大賽」杉磯初賽， 日前在工業市Gensbox創新工場閃亮登場。

洛杉磯分賽副主席兼區域首席執行官Katrina yu 、洛杉磯分賽區秘書長Sahra Wang 、Sally Spa at Pacific Palms Resort的創辦人Sally Wei女士，作為主辦方致歡迎詞。包括亞凱迪亞新科市議員王愛琳等數十名商政要、娛樂明星以及時尚達人受邀參加當天活動。

當天比賽服裝展示環節，俊男靚女們首先展示身著休閒服飾的一面，接下來是泳裝及禮服比拼環節。選手們才藝展示包括獨唱、長笛、鋼琴獨奏、恰恰舞及小提琴演奏等。 KYSL Studio的小模特們也進行了精彩的 「潮童開場秀」 及「潮童服裝秀」。

國際時尚旅遊小姐選美大賽由美國星宇文化集團在加州舊金山創立，2017年由洛杉磯時尚傳媒引進南加州舉辦首屆分賽。過去三年內在世界各地開設20個分賽區，2022年在美國包括洛杉磯賽區、紐約賽區、舊金山賽區、波士頓賽區及邁阿密賽區等。

今年美國星宇文化集團推出以國際時尚旅遊小姐選美大賽為核心的手機APP-「StarA」，世界各地賽區佳麗都可以更方便的報名參選及隨時發布自己精彩瞬間， 讓關注大賽的各界人士可以更加清楚參賽者動態及參與線上投票。同時本次大賽將結合元宇宙、WEB3、NFT等最新科技慨念，打造一場前所未有、創新獨特、科技加時尚的盛典。

洛杉磯總決賽將於12月17日下午4時，於奇諾市機場舉行。地址是7000 Merrill Ave. Box 63 Building A544, Hangar F3, Chino, CA 。決賽現場將在機場停泊的豪華私人飛機，以及頂級超跑簇擁下進行，這也是繼2021年國際時尚旅遊小姐大賽全球總決賽、在舊金山大黃蜂航空母艦博物館舉行之後，再次選擇在航空旅遊主題相關的比賽場地展演。比賽歡迎15至29歲的各族裔男性、女性報名參賽。洛杉磯總決賽購票電話1-626-512-0592或1-626-548-0565。

時尚 洛杉磯 舊金山

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