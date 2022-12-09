便宜連線計畫 12/10免費送筆電

「便宜價連線計畫」於12月10日(星期六)上午11時至下午3時的註冊活動中，免費贈送筆記本電腦，並幫助洛杉磯 縣居民連接到家庭互聯網。

如果你滿足以下兩樣條件，在參加活動中的每個圖書館 ，將贈送100台筆記本電腦，(1)攜帶2022年11月15日或之後的便宜價連線計畫(Affordable Connectivity Program, 簡稱ACP)註冊證明(來自驗證員的確認電子郵件的照片或副本)，或(2)在活動現場中註冊「便宜價連線計畫」。

消除鴻溝(Delete the Divide,簡稱DTD)，這是一項由聯邦政府資助的計畫，目的是為符合條件的人，提供免費或低成本的使用互聯網。重點是通過增加經濟適用連接計畫「便宜價連線計畫」的註冊人數，來結束洛杉磯的數字鴻溝。

參與此活動的圖書館，包括有東洛杉磯圖書館(East Los Angeles Library)，地址4837 E. 3rd Street, Los Angeles, CA；嘉甸那圖書館(Gardena Mayme Dear Library)，地址1731 W. Gardena Blvd., Gardena, CA；杭廷頓公園公園圖書館(Huntington Park Library)，地址6518 Miles Ave., Huntington Park, CA；聖費南度圖書館(San Fernando Library)，地址217 N. Maclay Ave., San Fernando, CA；聖蓋博圖書館(San Gabriel Library)，地址500 S. Del Mar Ave., San Gabriel, CA；西好萊塢圖書館(West Hollywood Library)，地址625 N. San Vicente Blvd., West Hollywood, CA；柳樹溪圖書館(Willowbrook Library)，地址11737 Wilmington Ave., LA, CA等。

關於消除鴻溝(DTD)，是洛杉磯縣牽頭的一項倡議，旨在通過夥伴關係、基礎設施投資和技術資源為居民和小企業，促進服務欠缺社區的數位化公平。關於便宜價連線計畫(ACP)是FCC的一項福利 計畫，有助於確保家庭能夠負擔得起工作、學校、醫療保健等所需的寬頻網絡。該福利為符合條件的家庭提供每月高達 30美元的互聯網服務折扣，為符合條件的地區家庭提供每月高達75美元的折扣。 如果符合條件的家庭，自費購買由合作商所提供的筆記本電腦、台式電腦，或平板電腦，更可獲得高達100元的一次性折扣。