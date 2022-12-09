我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

便宜連線計畫 12/10免費送筆電

洛杉磯訊

「便宜價連線計畫」於12月10日(星期六)上午11時至下午3時的註冊活動中，免費贈送筆記本電腦，並幫助洛杉磯縣居民連接到家庭互聯網。

如果你滿足以下兩樣條件，在參加活動中的每個圖書館，將贈送100台筆記本電腦，(1)攜帶2022年11月15日或之後的便宜價連線計畫(Affordable Connectivity Program, 簡稱ACP)註冊證明(來自驗證員的確認電子郵件的照片或副本)，或(2)在活動現場中註冊「便宜價連線計畫」。

消除鴻溝(Delete the Divide,簡稱DTD)，這是一項由聯邦政府資助的計畫，目的是為符合條件的人，提供免費或低成本的使用互聯網。重點是通過增加經濟適用連接計畫「便宜價連線計畫」的註冊人數，來結束洛杉磯的數字鴻溝。

參與此活動的圖書館，包括有東洛杉磯圖書館(East Los Angeles Library)，地址4837 E. 3rd Street, Los Angeles, CA；嘉甸那圖書館(Gardena Mayme Dear Library)，地址1731 W. Gardena Blvd., Gardena, CA；杭廷頓公園公園圖書館(Huntington Park Library)，地址6518 Miles Ave., Huntington Park, CA；聖費南度圖書館(San Fernando Library)，地址217 N. Maclay Ave., San Fernando, CA；聖蓋博圖書館(San Gabriel Library)，地址500 S. Del Mar Ave., San Gabriel, CA；西好萊塢圖書館(West Hollywood Library)，地址625 N. San Vicente Blvd., West Hollywood, CA；柳樹溪圖書館(Willowbrook Library)，地址11737 Wilmington Ave., LA, CA等。

關於消除鴻溝(DTD)，是洛杉磯縣牽頭的一項倡議，旨在通過夥伴關係、基礎設施投資和技術資源為居民和小企業，促進服務欠缺社區的數位化公平。關於便宜價連線計畫(ACP)是FCC的一項福利計畫，有助於確保家庭能夠負擔得起工作、學校、醫療保健等所需的寬頻網絡。該福利為符合條件的家庭提供每月高達 30美元的互聯網服務折扣，為符合條件的地區家庭提供每月高達75美元的折扣。 如果符合條件的家庭，自費購買由合作商所提供的筆記本電腦、台式電腦，或平板電腦，更可獲得高達100元的一次性折扣。

圖書館 洛杉磯 福利

上一則

洛城新語／美國勞工 都躺平了？

下一則

北美華人會計師協會 12/10,11線上專業講座

延伸閱讀

洛縣 2021 仇恨犯罪增23%達19 年最高 攻擊亞裔增67%

洛縣 2021 仇恨犯罪增23%達19 年最高 攻擊亞裔增67%
距洛杉磯車程3小時內 南加滑雪4去處 玩法多

距洛杉磯車程3小時內 南加滑雪4去處 玩法多
強森接聖縣新警長 明日提早上任

強森接聖縣新警長 明日提早上任
洛杉磯米其林星級餐廳 新增八家

洛杉磯米其林星級餐廳 新增八家
借不到想要的書？蒙市市立圖書館新服務 借書免費宅配

借不到想要的書？蒙市市立圖書館新服務 借書免費宅配
中國互聯網收入回升 研發費2位數增長

中國互聯網收入回升 研發費2位數增長

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有