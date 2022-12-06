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遠紅外線足浴桶試用 周末在工業市舉辦

洛杉磯訊
遠紅外線免用水足浴桶。(業者提供)
遠紅外線免用水足浴桶。(業者提供)

天氣逐漸變冷，身體的血液循環也會為之變慢，進而一些秋冬容易出現的毛病，如體寒、手腳冰冷、疼痛麻痺等症狀，也因著天氣變冷而變得嚴重。人體血液循環變弱、變慢是衰老和疾病的根本和起因，有效的增加血液循環能夠幫助舒緩天冷而產生的不適。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，總公司位於北加州灣區Burlingame市，在10月份來洛杉磯舉辦過試用活動，受到很多消費者的參與和喜愛，因此特於12月10日及11日(星期六、日)兩天，再次在工業市舉辦試用活動，地點在15438 Valley Blvd, City of Industry，詳情可電話預約試用時間，電話1-888-666-6048、1-650-999-0988。試用滿意可買回去自用或當聖誕禮物。

該公司表示，遠紅外線免用水足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加血液中的帶氧量，促進身體新陳代謝， 前述所有情況都能在使用後得到緩解，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。該公司說，人老腳先衰，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但用水泡腳，對年長者而言，不能久泡無法恆溫，也不能加速身體內的微血管循環，而杉釦富代理來自台灣進口的遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，把腳放入，打開開關，方便又好用。

杉釦富公司（ShineCo Wellness）免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，優惠特價499元（不含稅及南加運費35元，試用當天購買者，可省去運費）， 110V無需轉換電壓，品質保障，一年產品保固。諮詢或購買電話1-888-666-6048，650-999-0988或上官網：www.shinecous.com。

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