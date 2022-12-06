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仁濟社區醫療 12/10免費健康展會還可贏取禮品

【洛杉磯訊】

聖誕節來臨之際，為了回饋社區，仁濟社區醫療中心將於12月10日（星期六）上午10點至下午4點，在羅斯密市診所7740 Garvey Ave, Rosemead, CA ， 舉辦「仁濟爲本-免費健康展會」，邀請民眾和家人朋友一同參與。

該醫療中心表示，本次活動將對整個社區免費開放，屆時將有各種社區資源和健康資訊分享，還能領取豐富的愛心禮品。

仁濟社區醫療中心將為社區居民們免費提供健康服務和有趣的活動，包括流感疫苗接種、Covid-19新冠疫苗和全新加強針接種、音樂表演、食物品嘗、和各類假日慶祝遊戲。參與活動還將有機會贏取聖誕禮品和遊樂園門票。現場還將提供各種社區資訊以及項目申請協助（見檔案圖），包括兒童健康和預防殘障項目、WIC婦女、嬰兒和兒童營養補助計劃、加州普濟電話計劃等。前往接種疫苗只需攜帶身份證明即可，無需提前預約。

仁濟社區醫療中心一直致力於為社區居民提供高品質的服務和支持，幫助人們實現更健康、更幸福的生活。診所的很多員工都在當地社區工作和生活，他們表示幫助和回饋社區，是仁濟的責任和義務。除了醫療保健服務外，該醫療中心也常年舉辦線上和線下活動，健康展會更是其中非常重要的一部分。工作人員表示，希望能通過這次活動讓社區居民們在今年冬天收穫社會溫暖，度過一個難忘、溫馨的聖誕節。

流感疫苗 聖誕節 加州

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