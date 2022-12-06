全民保險最新代理 高利率固定利息年金

全民保險表示，受全球疫情，供應鏈緊張，以及俄烏戰爭等世界局勢影響下，股市、房市、債市紛紛受挫，面對資產縮水，對於已經退休或即將退休的民眾更是感到焦慮和擔憂。相較於銀行的低利率 和股市的高風險，具有保本、高利息、緩稅等特點的年金，就成為現今市場下許多人的選擇。

全民保險表示，最新代理「高利率固定利息年金」，可讓你在保本的前提下，獲得穩定收益。

全民保險說，隨著聯準會的升息，固定利息年金目前的年利率也調高至約5%（投入金額、時間和年限不同，固定利率會略有不同），高於市面大部分的銀行定存利率。此款年金不受市場波動，保證每年可拿回利息。可供對不想承受任何風險、且預計未來利率會下降的投資人做一選擇。除此之外，每年獲得的利息收益可以延緩到取出時再計算所得稅。

高資產客戶可以利用年金做到資產配置且不增加目前稅率的規劃；即將或已經退休的民眾，更可以利用年金的保本優勢，確保自己的退休金 不會受到市場波動導致資產縮水的問題。

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