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全民保險最新代理 高利率固定利息年金

【洛杉磯訊】

全民保險表示，受全球疫情，供應鏈緊張，以及俄烏戰爭等世界局勢影響下，股市、房市、債市紛紛受挫，面對資產縮水，對於已經退休或即將退休的民眾更是感到焦慮和擔憂。相較於銀行的低利率和股市的高風險，具有保本、高利息、緩稅等特點的年金，就成為現今市場下許多人的選擇。

全民保險表示，最新代理「高利率固定利息年金」，可讓你在保本的前提下，獲得穩定收益。

 全民保險說，隨著聯準會的升息，固定利息年金目前的年利率也調高至約5%（投入金額、時間和年限不同，固定利率會略有不同），高於市面大部分的銀行定存利率。此款年金不受市場波動，保證每年可拿回利息。可供對不想承受任何風險、且預計未來利率會下降的投資人做一選擇。除此之外，每年獲得的利息收益可以延緩到取出時再計算所得稅。

 高資產客戶可以利用年金做到資產配置且不增加目前稅率的規劃；即將或已經退休的民眾，更可以利用年金的保本優勢，確保自己的退休金不會受到市場波動導致資產縮水的問題。

 如果你對年金產品有任何疑問或想要有完整的資產規劃，全民保險將提供協助。全民保險秉承「對您用心，始終如一」的專業精神，幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等，歡迎去電諮詢。羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址: www.anyinsurances.com。

醫療保險 利率 退休金

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