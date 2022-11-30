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大成大理石 地面材料以拋光混凝土最理想

洛杉磯訊

大成大理石老闆Tony Yang 說：「現代建築地面材料選擇有木、石、人造、天然等琳瑯滿目，這其中以拋光混凝土最理想，因可染色、耐磨硬度夠、拋光後光亮如大理石、又可再生完全符合環保綠建築的要求」。

拋光混凝土地坪是混凝土藉由研磨工具，逐步打磨並加入滲透混凝土內部的密封硬化劑、與其中的化學物質發生化學反應，收縮混凝土毛孔，並藉由機械打磨和拋光提高其平整度和反光度，使混凝土成為一個抗滲、耐磨、凍融循環、表面硬度細緻卻光亮整體的新產品，適用於新世代商店、新式辦公空間的地面，甚至住家乾淨免保養地面，取代地毯，磁磚等昂貴材料。

密封硬化地坪具有9級耐磨硬度、超強抗重壓，30年不起塵砂，同時還具備 防潮、防黴、抗老化等優點，是工業場合地坪的首選。 拋光硬化混凝土地坪除具有易清潔、維護成本低、使用壽命長等特點外，還 具有相對較高的耐磨係數，混凝土拋光還能夠減少過敏源，抑制黴菌的生長。 效果具有大理石般的光澤度，有較高專業的裝飾效果。

加州建築界有名的大成大理石美容保養公司，38年來翻新過許多大旅館大 理石Lobby如Ritz-Carlton。高級住家舊大理石不用拆除，經過大成大理石 鑽石研磨、拋光後煥然如新，甚至比新的大理石更新，難怪大成大理石美容保養公司Ever Brite Marble已成主流大理石美容的傳奇公司。 大成大理石除了在大理石翻新保養拋光界有名，混凝土研磨拋光技術也 是一流，完工的作品有工廠用地、超市、辦公室、還有大賣場地面。

大成大理石美容保養公司在4205 E Live Oak ave Arcadia CA，電話 (626）821-9918，www.marbleservice.com。

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