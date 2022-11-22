LA車展 現代汽車新款車大放異采

N Vision 74概念車。（吳鴻鈞／攝影）

現代汽車 N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車 在洛杉磯 國際車展隆重登場。這款概念車是現代汽車旗下高性能N品牌的電氣化願景，展示了其對零排放科技的承諾同時是來自於現代汽車尋根而啟發。

N Vision 74概念車 充滿未來感

現代汽車設計中心執行副總裁兼負責人Sangyup Lee表示，N Vision 74的設計向1974年傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro開發的現代Pony Coupe概念車致敬。N Vision 74繼承Pony Coup概念車的表面、動態比例輪廓，以及獨特的B柱結構，而參數像素的照明設計則是充滿未來感的點綴。

現代汽車設計中心執行副總裁兼負責人Sangyup Lee介紹，N Vision 74的設計向1974年傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro開發的現代Pony Coupe概念車致敬。（吳鴻鈞／攝影）

現代汽車開發獨特的氫氣混合動力架構，結合電池電力和氫電池電車系統，輸出功率為85kW，最大為95kW的燃料電池組安裝在前部，62.4kWh的T型電池則安裝在底部，將低整體高度和重心。每個車輪各安裝一個後置馬達總共能輸出500kW的動力，能精準調整左右輪之間的功率分配，將不同行駛設置最優化。

N Vision 74概念車。（吳鴻鈞／攝影）

N Vision 74具有雙充電能力，後置9.3磅容量的氫氣燃料箱能在5分鐘內加滿燃料。85kW的燃料電池將氫氣轉化為電能為62kWh的電池充電。該電池還共享現代汽車e-GMP平台的800V的高速充電電池科技，具有快速充電功能。氫氣和電力的燃料和充電端口為各種情況提供靈活性，包含在公路上快速行駛，或在賽道上高性能駕駛。詳情可至N Vision 74官網查詢更多信息。

Ionic 6 2022洛杉磯國際車展隆重登場。（吳鴻鈞／攝影）

IONIQ 6電動房車 設計超過預期

同時首度在北美亮相的是全新2023 IONIQ 6 四門流線型電動房車，僅有0.22超低風阻係數，巡航哩程達340哩，電池電量從10%充至80%僅需18分鐘。IONIQ 6是採用現代獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)的第二款現代車型，具有雙馬達、更大的內部空間及優化的性能。IONIQ 6將在2023年春季正式開始銷售，定價將在臨近銷售日期時公布。

Ionic 6有116吋軸距，允許設計師延長空間並創造完全平坦廣闊的車內地板。(現代汽車提供)

北美現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz 表示，IONIQ 6在競爭激烈的電車領域占有有利地位，IONIQ 6的內部空間、電池選項、充電速度，以及全輪驅動能力來超出客戶的預期。

IONIQ 6客戶可選77.4kWh電池組和兩種電動馬達布局搭配，包括225匹馬力(168kW)以及258ft.-lbs.的扭矩後置馬達單次充電最大續航力約340哩。頂級74kW前方馬達加上165kW後方馬達前後雙馬達全輪驅動(AWD)可達320匹馬力以及446ft.-lbs.扭矩，從0加速到60哩/小時不到五秒，續航力約310哩。配有18或20吋的機器加工黑色車輪。

2023 IONIQ 6 四門流線型電動房車，僅有0.22超低風阻係數。(現代汽車提供)

IONIQ 6世界首創專利技術支持400-V和800-V充電設施，使用350-kW快速充電器5分鐘可充約65哩。標準10.9kW車載充電器使用二級充電7小時多可充滿電源。 北美現代汽車持續與Electrify America合作提供自購買日起兩年內不限次數的30分鐘免費充電服務。Electrify America有超過800個直流快速充電站、3500個獨立充電器，並計畫在2026年前在美國和加拿大擴展到1800個充電站，1萬個獨立充電器。

IONIQ 6還提供創新的V2L車載充電功能，使用標準120-V插座時的峰值功率為1.9kW，讓客戶自由使用或是用於為其他電動設備充電，將IONIQ 6轉變成帶有車輪的充電器。除了外部電源插座之外，Limited配置的IONIQ 6後排座椅下方還有兩個插座，能為筆電、電話及其他電器用品充電。

2023 IONIQ 6支持最新版本的現代數位鑰匙，讓車主將車鑰匙留在家中，使用iPhone、Apple Watch，或是Samsung Galaxy智能手機只需將2.0版數位鑰匙靠近車門把手就可開關和啟動車輛，還能允許與家人和朋友安全共享鑰匙。