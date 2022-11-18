我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／想跟習握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

會存錢的人都有這15個好習慣 趕快學起來

KIA 這些爆款車型 贏得 2022 年《新聞周刊》汽車大獎

洛杉磯訊
KIA 2022K5車型，在 2022 年《新聞周刊》汽車獎中被評為最佳家庭用車。（Kia官方提供） （Kia官方提供）
KIA 2022K5車型，在 2022 年《新聞周刊》汽車獎中被評為最佳家庭用車。（Kia官方提供） （Kia官方提供）

Kia美國在 2022 年《新聞周刊》汽車獎中，憑藉出色的功能、規格和駕駛體驗，獲得三項榮譽，分別為：2022 Carnival被評為最佳小型貨車，2022 K5 被評為最佳家庭用車，以及 2022 Sportage被評為編輯推薦的五款車型之一。


Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，很榮幸2022 Carnival、K5 和 Sportage在今年獲得了三項新聞周刊汽車獎，這些屢獲殊榮的多樣化車型象徵著Kia在整個產品系列中對行業領先的質量、設計和價值的承諾，致力於為每位駕駛員提供完美的車輛。

2022 Carnival 車型介於 SUV 和家庭運輸車之間，其結合了 SUV 造型、出色的乘客/貨運量和實用的便利功能。 風格大膽的 2022 K5 運動型轎車繼續以其出色的內飾質量、標準渦輪增壓配置和更高級別的便利功能獲得大眾好評。 Kia 2022 Sportage 緊湊型 SUV 繼續以迎合當今睿智和喜歡冒險的消費者的功能而給人留下深刻印象。

新聞周刊汽車獎對大約 150 輛汽車進行了評測，最終由新聞周刊編輯們根據駕駛體驗、功能和規格在各自車型類別中進行排名。 優勝者是通過綜合分數選出的——分數的一部分考慮了客觀特徵和規格，另一部分則基於主觀駕駛印象。 最佳小型貨車的權重為 60% 客觀和40% 主觀，最佳家庭用車的兩個部分的權重則相同，並側重便利家庭的功能，而編輯推薦獎包括五個名額，優勝者必須在功能、價格和整體感上有出色表現。

Kia America 總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

汽車 SUV 加州

上一則

加州好景結束 明年或有預算赤字250億

下一則

KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%

延伸閱讀

KIA 2023 SORENTO 功能強大 內飾升級

KIA 2023 SORENTO 功能強大 內飾升級
KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%

KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%
2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相

2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相
準備進軍純電皮卡市場？ Kia神秘Pickup偽裝車首次捕獲

準備進軍純電皮卡市場？ Kia神秘Pickup偽裝車首次捕獲
美型性能轎跑Kia Stinger 傳將在2023年4月停產

美型性能轎跑Kia Stinger 傳將在2023年4月停產
美國高新電動車工廠預計2025上半年投產

美國高新電動車工廠預計2025上半年投產

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
黃石公園溫泉漂浮 「穿鞋的腳」主人找到了 為洛縣亞裔

黃石公園溫泉漂浮 「穿鞋的腳」主人找到了 為洛縣亞裔
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值