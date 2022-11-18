KIA 這些爆款車型 贏得 2022 年《新聞周刊》汽車大獎

KIA 2022K5車型，在 2022 年《新聞周刊》汽車獎中被評為最佳家庭用車。（Kia官方提供） （Kia官方提供）

Kia美國在 2022 年《新聞周刊》汽車 獎中，憑藉出色的功能、規格和駕駛體驗，獲得三項榮譽，分別為：2022 Carnival被評為最佳小型貨車，2022 K5 被評為最佳家庭用車，以及 2022 Sportage被評為編輯推薦的五款車型之一。





Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，很榮幸2022 Carnival、K5 和 Sportage在今年獲得了三項新聞周刊汽車獎，這些屢獲殊榮的多樣化車型象徵著Kia在整個產品系列中對行業領先的質量、設計和價值的承諾，致力於為每位駕駛員提供完美的車輛。

2022 Carnival 車型介於 SUV 和家庭運輸車之間，其結合了 SUV 造型、出色的乘客/貨運量和實用的便利功能。 風格大膽的 2022 K5 運動型轎車繼續以其出色的內飾質量、標準渦輪增壓配置和更高級別的便利功能獲得大眾好評。 Kia 2022 Sportage 緊湊型 SUV 繼續以迎合當今睿智和喜歡冒險的消費者的功能而給人留下深刻印象。

新聞周刊汽車獎對大約 150 輛汽車進行了評測，最終由新聞周刊編輯們根據駕駛體驗、功能和規格在各自車型類別中進行排名。 優勝者是通過綜合分數選出的——分數的一部分考慮了客觀特徵和規格，另一部分則基於主觀駕駛印象。 最佳小型貨車的權重為 60% 客觀和40% 主觀，最佳家庭用車的兩個部分的權重則相同，並側重便利家庭的功能，而編輯推薦獎包括五個名額，優勝者必須在功能、價格和整體感上有出色表現。

Kia America 總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。