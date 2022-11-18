2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相
2024 Kia Seltos 18日在 2022 年洛杉磯車展上首次公開展示。2024 Kia Seltos旨在吸引喜歡在旅途中享受生活的消費者，新的精緻外觀設計使 Seltos 更具威風，而在內部，同車型等級領先2的可選用全景顯示器是未來主義和現代客艙的核心。
Seltos 配備了靈活機動的動力系統，並在陣容中增加了新的 X-Line 等級，無論是城市通勤和在繁忙的城市街道上穿梭，還是到海岸線尋找衝浪點或露營地，Seltos都游刃有餘，為各種冒險活動增添熱情。
Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，Kia 的 SUV陣容達到空前強大。全電的EV6入圍2022年度SUV風雲車。同時加速斥資53億投資的喬治亞州電車廠，一站式生產電車及電池。
這次在LA車展主推的全新Seltos 是其SUV中最小的一款，但自推出以來一直表現出色，憑藉出色的風格、所有最新技術、先進的駕駛員輔助系統和出色的性能， 是消費者最適合的起步SUV，提供前輪和全輪驅動配置，預計將於明年上半年上市。
Kia 企業公關總監James Bell表示， SUV 大受歡迎，佔Kia 2022年66%銷售量，自2018年增加了22%。其中新的Sportage 增加 118%。Sportage油電的性能佳取代汽油V6款。而Selton吸引新客戶。
Seltos 在品種眾多的小型 SUV 領域中佔有獨特地位。前格柵的兩端則設置了可選用的全投影LED 前照燈。前格柵上可用的星圖標誌性照明營造出獨特的圖像，讓 Seltos姿態出眾，無論遠近都可清晰辨識。Seltos LX、S、EX 和 SX 等級上的新幾何車輪設計增加了視覺吸引力，除了全新 Pluton Blue 外漆塗料，以及 Fusion Black 和 Valais Green。Kia新增X-Line列有獨特的前格柵設計，帶有青銅色飾面，獨特設計的 18 英寸車輪，黑色橋式車頂行李架，亮黑色門飾，X-Line 徽章。
Seltos 的內部空間通過明亮的屏幕和乾淨的幾何形狀散發出未來感：可選用全景屏幕顯示器，將 10.25 英寸儀錶盤和 10.25 英寸中央顯示器進行無縫結合，新升級 4.2 英寸數字儀表組。
2024 Seltos 繼續提供舒適、強力和鼓舞人心的體驗。 雖然大多數機械部件都沒有改變，但渦輪增壓發動機的動力得到了提升，並配備了新的變速箱，可實現更平穩的行駛和操控。
•Gamma 1.6 升渦輪增壓 GDI 四缸發動機提供更生動的駕駛體驗，額外增加 20 匹馬力，總輸出為 195 馬力，匹配新的 8 速自動變速器
• 2.0 升四缸 MPI 發動機適用於 147 馬力和 132 磅尺扭矩; 匹配智能可變變速箱 (IVT)提供正常、智能、運動駕駛模式。
2024 Seltos 增加了實用、新的便利科技和駕駛員功能讓旅途中的駕駛者更加愉快：4個標準USB 端口； 兩個在前，兩個在後提供充足的充電能力，電動尾門、通風前排座椅（包括在SX 天窗套件）。
Kia的高級駕駛輔助系統 (ADAS) 名冊使 Seltos 了解所有最新技術以及新增功能：前向防撞輔助系統(FCA)，盲點防撞警告(BCW)：在某些條件下，可以檢測到行駛在下一個車道上的車輛。 當在盲區檢測到車輛時，後視鏡中會閃爍一個圖標。 如果轉向信號開啟（S 微調和向上），則會發出提示音。
智能限速輔助 (ISLA) 和智能限速警告 (ISLW)。保留的標配 ADAS5 功能包括：駕駛員注意警告(DAW) ，遠光燈輔助 (HBA) ，車道跟隨輔助 (LFA)，後視監視器 (RVM)，安全下車警告 (SEW) 。SX配備帶自動停走的智能巡航控制系統 (SCC) ，基於導航的智能巡航控制（NSCC，曲線），公路駕駛輔助系統 (HDA) ，後方交叉交通防撞輔助系統 (RCCA)。
Kia America 總部位於加州爾灣市的【Kia美國】，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。
上一則
艾德懷小鎮 楓紅迎客秋意濃
下一則
FB留言