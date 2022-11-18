2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相

2024 Kia Seltos 內部展示。（主辦方提供）

2024 Kia Seltos 18日在 2022 年洛杉磯車展上首次公開展示。2024 Kia Seltos旨在吸引喜歡在旅途中享受生活的消費者，新的精緻外觀設計使 Seltos 更具威風，而在內部，同車型等級領先2的可選用全景顯示器是未來主義和現代客艙的核心。

Kia負責人現場做2024 Kia Seltos產品介紹。





Seltos 配備了靈活機動的動力系統，並在陣容中增加了新的 X-Line 等級，無論是城市通勤和在繁忙的城市街道上穿梭，還是到海岸線尋找衝浪點或露營地，Seltos都游刃有餘，為各種冒險活動增添熱情。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，Kia 的 SUV 陣容達到空前強大。全電的EV6入圍2022年度SUV風雲車。同時加速斥資53億投資的喬治亞州電車廠，一站式生產電車及電池。





這次在LA車展主推的全新Seltos 是其SUV中最小的一款，但自推出以來一直表現出色，憑藉出色的風格、所有最新技術、先進的駕駛員輔助系統和出色的性能， 是消費者最適合的起步SUV，提供前輪和全輪驅動配置，預計將於明年上半年上市。





Kia 企業公關總監James Bell表示， SUV 大受歡迎，佔Kia 2022年66%銷售量，自2018年增加了22%。其中新的Sportage 增加 118%。Sportage油電的性能佳取代汽油V6款。而Selton吸引新客戶。

Seltos 的華裔產品經理Jenny Chen（左）也到場支持。（主辦方提供）





Seltos 在品種眾多的小型 SUV 領域中佔有獨特地位。前格柵的兩端則設置了可選用的全投影LED 前照燈。前格柵上可用的星圖標誌性照明營造出獨特的圖像，讓 Seltos姿態出眾，無論遠近都可清晰辨識。Seltos LX、S、EX 和 SX 等級上的新幾何車輪設計增加了視覺吸引力，除了全新 Pluton Blue 外漆塗料，以及 Fusion Black 和 Valais Green。Kia新增X-Line列有獨特的前格柵設計，帶有青銅色飾面，獨特設計的 18 英寸車輪，黑色橋式車頂行李架，亮黑色門飾，X-Line 徽章。





Seltos 的內部空間通過明亮的屏幕和乾淨的幾何形狀散發出未來感：可選用全景屏幕顯示器，將 10.25 英寸儀錶盤和 10.25 英寸中央顯示器進行無縫結合，新升級 4.2 英寸數字儀表組。

2024 Seltos 繼續提供舒適、強力和鼓舞人心的體驗。 雖然大多數機械部件都沒有改變，但渦輪增壓發動機的動力得到了提升，並配備了新的變速箱，可實現更平穩的行駛和操控。

•Gamma 1.6 升渦輪增壓 GDI 四缸發動機提供更生動的駕駛體驗，額外增加 20 匹馬力，總輸出為 195 馬力，匹配新的 8 速自動變速器

• 2.0 升四缸 MPI 發動機適用於 147 馬力和 132 磅尺扭矩; 匹配智能可變變速箱 (IVT)提供正常、智能、運動駕駛模式。

2024 Seltos 增加了實用、新的便利科技和駕駛員功能讓旅途中的駕駛者更加愉快：4個標準USB 端口； 兩個在前，兩個在後提供充足的充電能力，電動尾門、通風前排座椅（包括在SX 天窗套件）。

Kia的高級駕駛輔助系統 (ADAS) 名冊使 Seltos 了解所有最新技術以及新增功能：前向防撞輔助系統(FCA)，盲點防撞警告(BCW)：在某些條件下，可以檢測 到行駛在下一個車道上的車輛。 當在盲區檢測到車輛時，後視鏡中會閃爍一個圖標。 如果轉向信號開啟（S 微調和向上），則會發出提示音。

智能限速輔助 (ISLA) 和智能限速警告 (ISLW)。保留的標配 ADAS5 功能包括：駕駛員注意警告(DAW) ，遠光燈輔助 (HBA) ，車道跟隨輔助 (LFA)，後視監視器 (RVM)，安全下車警告 (SEW) 。SX配備帶自動停走的智能巡航控制系統 (SCC) ，基於導航的智能巡航控制（NSCC，曲線），公路駕駛輔助系統 (HDA) ，後方交叉交通防撞輔助系統 (RCCA)。

Seltos 的華裔產品經理Jenny Chen（左）也到場支持。（主辦方提供） Kia 感謝美國的熱情支持，回饋社區，在環保、醫療及天災救援不遺餘力。（主辦方提供）





Kia America 總部位於加州爾灣市的【Kia美國】，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車 合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。