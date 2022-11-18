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聖蓋博希爾頓 感恩節海陸套餐及鐵板燒午餐

洛杉磯訊

感恩節將至，還沒決定要去哪裡過節嗎？聖蓋博希爾頓飯店正推出感恩節海陸套餐、及半自助式鐵板燒午餐，現接受訂位。

此次感恩節套餐由已具有卅幾年經驗的名廚黃昭富（Jack Huang）特地設計，每道菜除了新鮮、美味，還要有質感，以與漂亮的餐廳相呼應。

（一）感恩節海陸套餐：是24日感恩節當天的午餐和晚餐，前菜是煙熏三文魚凱薩沙拉，湯品是松露芬香胡桃南瓜濃湯，可選擇的主菜有：半只龍蝦配龍蝦奶油醬(見圖）、和烤菲力牛排佐紅酒汁，收費58元；半只龍蝦配龍蝦奶油醬，和焗菠菜奶油智利鱈魚，收費58元 ；半只龍蝦配龍蝦奶油醬，和烤火雞佐烤肉汁，收費48元；烤火雞佐烤肉汁兒童餐 (28元)。配菜有蒜味土豆泥、胡蘿蔔、培根抱子甘藍，甜點是南瓜派。附加服務費和稅金。

（二）半自助式鐵板燒午餐：11月25日至11月27日上午 11時30分至2時供應。所謂半自助式，即沙拉、湯品、甜點、和水果，都在自助枱上，可自行選擇取用；另外一道鐵板燒主菜加一道中式主菜。鐵板燒主菜有半只龍蝦、牛排、或魚排任選，都搭配時令蔬菜、馬鈴薯、自製牛排醬、西料奶油醬。還可選擇一道中式主菜，有：西蘭花炒蝦球、蒜香牛柳粒、紅燒豬手、宮保雞、羅漢上素、家鄉炒米粉、臘味炒飯。

以上半自助式鐵板燒午餐，每人32元附加服務費和稅金。

聖蓋博希爾頓飯店地址：225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA ，希爾頓正門進門右手邊第一間Trinity餐廳。訂位電話 (626) 270-2727。

聖蓋博 蔬菜

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