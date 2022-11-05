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國泰銀行慈善高球賽 籌得9萬2千元善款

洛杉磯訊

國泰銀行第45屆年度慈善高爾夫球賽，於日前在Industry Hills Golf Club 圓滿完成，獲得近 100 位球手参賽支持，並籌得92,000美元善款。

國泰銀行自1977年首次舉行此活動至今，這個年度盛事已成為銀行的標誌性籌款活動。雖然活動因疫情而暫停兩年，國泰銀行對回饋社區的承諾仍然不移。

國泰銀行基金會主席吴平原博士表示，十分感謝每位球手、贊助商、義工及同事參加和支持這項慈善活動。恰逢國泰銀行成立60週年，讓今年的球賽活動意義更加深遠；同時也為國泰銀行的週年慶祝增添美好記憶。

國泰銀行高爾夫球賽委員會主席鄧孟輝表示，球賽暫停兩年後的今日，他很感恩能看到大家身體力行，與國泰銀行一起努力回饋社區。因為球友與企業的參與一起為這次活動取得了成功。

國泰銀行商業國際業務執行副總裁Thomas Lo表示，本次活動籌集的善款將用於亞美老人服務中心、華埠圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯國際協會、爾灣中文學校、No Limits for deaf children and families、太平洋診所、台美人傳統週以及國泰銀行基金會。

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司，於1962年為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區國泰銀行應運而生。如今在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。2022年國泰銀行迎來鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來。可瀏覽 cathavbank.com 獲取更多訊息。

圖為國泰銀行董事會執行主席鄭家發（左四），基金會主席吴平原（左三），委員會主席鄧孟輝（右一）及副總裁Thomas Lo（左一）。

洛杉磯 北京 華埠

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