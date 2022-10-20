拉斯維加斯地產大王Ramon吳將於11月5日及6日（週六、日）在洛杉磯舉辦兩天三場地產說明會，與大家面對面交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答諸多房地產 熱門問題，如何使用AI科技節省數十萬利息支出，提早實現房貸自由？

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是5日週六下午2時至4時，地址18931 Colima Rd., Rowland Heights（Rowland Plaza / Greenland超市）。6日週日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte（Pacific Plaza）。6日週日下午2時至4時，地址10504 Lower Azusa Rd Suite 103, El Monte。

拉斯維加斯地產大王Ramon吳表示，內華達州 南部房地產市場放緩是一個熱門話題，但不要反應過度，住房一直是內華達州南部的熱門話題，擁有房屋是許多人所做的最大投資 。

在過去的幾個月裡，房價在長期創紀錄的價格和銷售情況下出現下跌，今年夏天的放緩是與2021年相比的重大轉變，2021年是內華達州南部出售的現有房屋數量創紀錄的一年。

這種轉變在很大程度上是由最近抵押貸款利率 的上升引發的，為了遏制通貨膨脹，美聯儲今年多次加息，使抵押貸款利率高於2008年以來的任何時候。

30年期房貸的平均利率最近超過了6%，是一年前的兩倍多。這大大增加了住房成本，並使數百萬美國人被擠出市場，當地貿易組織拉斯維加斯房地產經紀人的最新報告顯示，8月份內華達州南部通過其多重上市服務出售的現有單戶住宅的中位價為45萬美元。

這低於5月份創紀錄的482,000美元的價格，比7月份下降3.2%。然而，與去年同期相比，房價中值仍上漲了11%以上。Ramon吳表示，由於價格優惠，拉斯維拉斯的房子還是賣得非常好，很多客戶從外州直接殺過來，其中加州的客戶最多，一次性現金購買的也很多。

Ramon吳舉例，位於Henderson東邊，靠近拉斯維加斯湖，買母房送子房，母房是3房2.5浴2車庫，子房是1房1浴1車庫，總共有4房 +3.5浴 +3車庫，3000多呎，售價$61萬6。這是在內華達州亨德森的一個封閉式社區，居民享受美麗的街景和便利設施，如游泳池、小徑、遊樂場和野餐區。該位置使房主靠近Galleria購物中心的一流購物場所、Cowabunga Bay水上樂園的娛樂場所和Sunset Station Hotel and Casino - 就在街道的盡頭。

想要了解更多有關於投資回報率高房地產，可至講座中瞭解更多訊息，Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題。