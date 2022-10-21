世報銀髮樂齡展 福樂紀念公園陳全主講「生前規劃好處知多少」

陳全

福樂紀念公園（Forest Lawn）華語部業務經理陳全將於10月22日舉辦的「世報銀髮樂齡展」詳細寫解說生前規劃的好處。

自1906年成立以來，福樂紀念公園一直是社區重要的成員之一。 他們的創辦人伊頓博士獨特的理念，長遠的目光，建造了一個環境優美，洋溢著藝術氣氛的墓園， 使福樂紀念公園成為了一個世界聞名，無數知名人仕們選擇的地方。 通過一站式的殯儀與墓園的綜合服務，福樂紀念公園提供暖心的預先規劃與及所有身後服務，帶給在洛杉磯 ，橙縣和河濱縣等社區民眾諸多的方便和安心。

一百多年來，福樂紀念公園用心陪伴南加州 許多家庭為摯愛送行。深感大多數家庭在親人離開後，都必須在毫無準備與悲痛的情緒下，面對需要立即做出上百個繁瑣決定的難題。福樂紀念公園特別於本次活動為民眾帶來內容豐富的生前規劃講座，為大家說明生前規劃身後事的好處，透過預先將百年大事做好福地與福壽保險的規劃，為自己與家人多添一份安心與保障。

活動當天也歡迎前往現場攤位、洽詢瞭解更多關於園區與生前規劃的資訊，將有專業規畫顧問現場協助諮詢與規劃。網址 www.forestlawn.com/chinese。

演講於10月22日3:00 pm開講，地點：地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）