想獲免費或低價家用寬頻網絡10/22報名

便宜價連線計劃(Affordable Connectivity Program, 簡稱ACP)報名活動，將於10月22日(星期六)上午10時至下午2時舉行，以幫助洛杉磯縣居民獲得免費或低價家用寬頻網絡。

報名活動地點在亞裔 青少年中心(Asian Youth Center, 簡稱AYC)，地址是100 W. Clary Ave., San Gabriel, CA，有關詳情可電1-866-709-3436或網址www.internetforallnow.org/chi查詢。

一項名為「加州 獲得寬頻網絡」的項目正在全州開展，加州居民可在活動當天，參加這項免費「便宜價連線計劃」報名活動，並在現場註冊免費或低價的網絡，在申請這項計劃福利 的同時，居民們更有機會獲得一台筆記本型電腦。主辦單位表示，加州獲得寬頻網絡，是一項由加州新興技術基金(California Emerging Technology Fund)所提倡，旨在擴大便宜價連線計劃受益人數，此計劃是由聯邦政府資助，為符合資格的人提供免費或低價的網絡服務。

「加州獲得寬頻網絡」的項目，是加州新興技術基金(CETF)希望能提高人們對低價網絡、和便宜價連線計劃關注度的項目，是一個由加州公共服務委員會所建立，以消除數位落差為目標的公益基金會。

而「便宜價連線計劃」是一項由聯邦通信委員會所資助的福利計劃，幫助每家每戶都能負擔得起他們日常在工作、學校、醫療保健等所需的寬頻網絡。此福利為符合條件的家庭提供每月高達30元的網絡服務折扣，受認證地區居民，則可獲得高達每月75元的網絡服務折扣。如符合條件的家庭，自費購買由合作商所提供的筆記本電腦、台式電腦，或平板電腦，更可獲得高達100元的一次性折扣。