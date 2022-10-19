我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

想獲免費或低價家用寬頻網絡10/22報名

洛杉磯訊

便宜價連線計劃(Affordable Connectivity Program, 簡稱ACP)報名活動，將於10月22日(星期六)上午10時至下午2時舉行，以幫助洛杉磯縣居民獲得免費或低價家用寬頻網絡。

報名活動地點在亞裔青少年中心(Asian Youth Center, 簡稱AYC)，地址是100 W. Clary Ave., San Gabriel, CA，有關詳情可電1-866-709-3436或網址www.internetforallnow.org/chi查詢。

一項名為「加州獲得寬頻網絡」的項目正在全州開展，加州居民可在活動當天，參加這項免費「便宜價連線計劃」報名活動，並在現場註冊免費或低價的網絡，在申請這項計劃福利的同時，居民們更有機會獲得一台筆記本型電腦。主辦單位表示，加州獲得寬頻網絡，是一項由加州新興技術基金(California Emerging Technology Fund)所提倡，旨在擴大便宜價連線計劃受益人數，此計劃是由聯邦政府資助，為符合資格的人提供免費或低價的網絡服務。

「加州獲得寬頻網絡」的項目，是加州新興技術基金(CETF)希望能提高人們對低價網絡、和便宜價連線計劃關注度的項目，是一個由加州公共服務委員會所建立，以消除數位落差為目標的公益基金會。

而「便宜價連線計劃」是一項由聯邦通信委員會所資助的福利計劃，幫助每家每戶都能負擔得起他們日常在工作、學校、醫療保健等所需的寬頻網絡。此福利為符合條件的家庭提供每月高達30元的網絡服務折扣，受認證地區居民，則可獲得高達每月75元的網絡服務折扣。如符合條件的家庭，自費購買由合作商所提供的筆記本電腦、台式電腦，或平板電腦，更可獲得高達100元的一次性折扣。

加州 福利 亞裔

上一則

LV越華裔警察處理家暴被槍殺 檢不排除要求嫌犯死刑

下一則

2022新絲路國韻花樣年華模特大賽 百人海選 圓滿落幕

延伸閱讀

加州汽油價格 11月底可望降回5元

加州汽油價格 11月底可望降回5元
紐森連任加州州長無懸念 被指更想選總統

紐森連任加州州長無懸念 被指更想選總統
灣區細雨多霧 10月野火風險緩解 9月1場大雨是關鍵因素

灣區細雨多霧 10月野火風險緩解 9月1場大雨是關鍵因素
波特選連任 會爾灣華裔選民

波特選連任 會爾灣華裔選民
柑縣台美商會 助企業善用網路行銷

柑縣台美商會 助企業善用網路行銷
大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

大麻證照核發 爆官商勾結 聯邦檢察官公布兩項認罪協議

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光