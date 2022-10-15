美國立功地產學院 實務班/執照班開課

美國聯準會已在今年三月起至九月共漲息五次，將聯邦基準利率調高共12碼，至百分之3至3.25。在如此高通膨、股市大跌甚至可能陷入經濟衰退之際，房地產 亦面對極大的挑戰，新手經紀或投資 人該如何應對近期由熱趨冷的房地產市場？

美國立功地產學院之「千萬經紀地產實務班」將於10月19日羅蘭岡教室正式開課（第一堂課是Field Trip)。此課程曾培養出許多優質的千萬經紀，也為投資人提供許多賣屋買房的基本知識，反應熱烈頗受好評，由知名千萬地產達人袁立功授課。「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費 500元，教室上課，第一堂課可免費試聽（並會說明學費退費獎勵機制），歡迎報名訂位。

以上實務班課程適合近期想賣屋或買房者、新手地產經紀、或對房地產有興趣的投資人。該地產學院亦特創學費退費優惠計劃（有條件限制）。實務班課程是週三上午 10點30分至12點30分 教室上課，地址17870 Castleton St., #100, City of Industry，KW Signature Realty教室。

若想從事於房地產行業者，歡迎報名地產執照班，每期八堂課，學費380元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及考古題庫」等三本教材。執照班是每週六午 9點30分至12點30分，網絡線上上課。美國立功地產學院執照班/實務班同步招生 中，歡迎踴躍報名。若正在考慮高價賣屋、或低價買房，歡迎免費諮詢。訂位諮詢專線：626-617-1600，使用簡訊聯繫或留言。