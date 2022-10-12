互惠財富集團 舊金山分公司盛大開業

美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）舊金山分公司日前盛大開業，現場舉辦了隆重的開業剪彩慶典。(業者提供)

美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）舊金山 分公司日前盛大開業，現場舉辦了隆重的開業剪彩慶典。

開業典禮邀請了近百人次嘉賓參與，包括各大社團領袖、大型金融保險 公司代表、各州經紀人代表等，還有舊金山本地的律師、會計師等專業人士，與互惠財富一起見證該公司這一里程碑時刻。

互惠財富集團創始人及CEO Tiffany Xu女士也在典禮中發表演講。此次開業慶典不僅標誌著互惠財富在美西的專業金融服務提高到一個新的層次，更意味著將有更多更專業的金融理財產品和服務，提供給美西的客戶和經紀人夥伴。

舊金山分公司在集團總監、分公司創辦人Cintty Zhu的帶領下，精英薈萃，業務紮實，其中不乏律師、會計師等專業人士。到目前為止，舊金山分公司已經和集團總部一起，為美西客戶和經紀人提供十幾項專業金融產品，包括高端人壽保險、家族辦公室、PPLI、保費 融資、跨境稅務規劃、頂尖名校教育、全球資產管理等專業服務項目。美國互惠財富集團總部在美國洛杉磯聖瑪利諾市，自成立以來，互惠財富見證並參與了美國華人保險理財行業的起步、發展和成長，始終強調對客戶的細心服務和對經紀人的全面、專業培訓，經過二十年如一日的不懈努力，取得連續多年在美國頂級人壽保險公司業績第一的驕人業績，是多家美國金融保險公司和專業機構緊密的合作夥伴，也是實力強、具規模、專業的華人財富管理集團之一。

互惠財富集團擁有自有物業超過三萬呎，代理全美100多種專業保險理財產品，擁有超過4000名獨立經紀人，還有眾多專業人士如律師、會計師、精算師等共同合作，為客戶提供高效、精確的服務。如：高端保險、家族辦公室、保費融資、高端遺產傳承規劃、退休省稅規劃、教育基金、生前福利、長期看護等等。

美國互惠財富集團創始人Tiffany Xu女士表示，互惠財富不斷發展進步並對專業經紀人提供充分培訓，對提高行業專業水平、加強經紀人業務能力，以及業界溝通與交流起到了促進作用。未來，互惠財富會持續推出豐富專業的產品、豐厚的佣金回報，歡迎有志於金融保險領域的專業人士加入。