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國泰銀行 獲華美博物館歷史締造者獎

洛杉磯訊

華美博物館日前隆重表彰具傑出成就的個人及機構菁英。來自各界逾600人參加「第26屆歷史締造者頒獎典禮」盛會，主辦單位共頒發7個歷史締造者獎項。國泰銀行(Cathay Bank)榮獲劉成威法官遠見獎。

　　華美博物館之友董事會主席阮桂銘（Dr. Gay Yuen）博士表示：「今年大會主題『我們的聲音，我們的歷史』反映了我們需要加強團結的呼聲，因為我們要在過去的教訓基礎上，讓子孫後代銘記。我們很高興再次與各界朋友及支持者見面相聚，重新致力推崇我們的使命。本年度各獲獎者，通過他們的工作與義工服務，充分體現繼續推動我們社區前進的價值觀。」

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明（圖右二）、董事孫國泰、資深副總裁洪澄等均出席了頒獎儀式。

劉昌明致詞時表示，恭賀其他六位得獎人其他六位得獎人都是歷史的創造者。該行很榮幸地接受此獎，國泰銀行遠見卓識的前輩60多年前創立這家銀行，以向華裔移民提供銀行產品和服務為宗旨。 直到今天，該㣔仍忠實的執行創始原則，繼續服務社群直到成功。

最重要的是，華美博物館透過專案和展覽緬懷先賢的奮鬥歷史及展望未來及歷史的重要。國泰銀行很榮幸在過去12年裡與華美博物館合作。感謝該館董事會及整個團隊。

國泰銀行自1962 年開業以來，國泰銀行的創始人在構思以一家金融機構，瞭解並扶持美國洛杉磯日益壯大的華人社區的財務狀況。60多年來，國泰銀行提供的金融服務使客戶能夠自信地追求個人的萝想、創業、買房及送子女攻讀大學。1985 年，國泰銀行在香港設立首家代表處，到了 1990 年成功在美國納斯達克上市交易，邁進發展新里程。該銀行總部設於洛杉磯，目前在全美九個州開設了超過 60 家分行。

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