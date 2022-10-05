10/8 舞動人生講座 銀髮族藉以養生健體 增加肌力

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世界日報與聯合健保 這個星期六(10月8日)上午，在聖蓋博市喜來登酒店(Sheraton Hotel)舉辦「舞動人生」三場講座，一場太極拳及一場元極舞，這兩項都是很適合銀髮族的運動，歡迎銀髮族到現場學個一招半式，平時不想出門時可自已在家運動，養生健體，增加肌力。

另一場為聯合健保公司的紅藍卡 計畫解說，在10月15日紅藍卡開放轉換期即將到來的時候，不妨先聽聽專家告訴你應有的知識後再做判斷。

現場將贈送每位參加者一個運動腰包，並有咖啡、茶、水與點心招待，講座每場30分鐘，每場結束時均有10分鐘有獎徵答助興，每場均有20項獎品，共60個獎項。包括有10個健康手環（記錄全天消耗的卡路里、步數，活動分鐘，睡眠質量，心率，血壓、血氧監測，睡眠監測，久坐提醒等等）；20個運動用水瓶；30袋蔬菜種子（每袋有10包共有五種不同類別）。

講座為免費入場，並代付停車費，歡迎報名參加。

太極拳講座將邀請從台灣來的邢汝宏老師主講，他將講解什麼是太極拳；練習太極拳有什麼的好處；現場教學帶動體驗太極拳的奧妙。他也會精簡太極拳招式，讓民眾可自己在家做。

元極舞的講座將邀請朱益成老師主講，他是美國南加州元極舞會長，他說目前有很多有老年人有高血壓、糖尿病、晚上失眠、膝蓋酸痛等，在經過元極舞的運動後會緩解，他自己就是過來人。當天將現場傳授的是該會教練 Suzan Lin。

健康保險講座則由聯合健保代表、解說關於聯邦醫療保險 的知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助有需要者在選擇紅藍卡醫療保險時，做出明智的決策。

由於現場教學，座位需間隔較寬距離以利學習，因此原三百多座位的場地將只放兩百個座位。同時由於是室內教學，老師們希望參加者戴口罩出席。

此項舞動人生講座8日上午9時入場，9時40分開始，12時30分結束。可掃描QR Code(見圖)或去電1-800-801-1900報名。舉辦地點聖蓋博喜來登(Sheraton)酒店地址在300 E. Valley Blvd, SanGabriel (即Del Mar 和Valley交口)。