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國語浸信會10/15社區健康日 免費參加

洛杉磯訊

由洛杉磯國語浸信會主辦的免費社區健康日，將於10月15日(星期六)上午9時至下午4時在該教會的嘉惠堂舉行。

「社區健康日」在包括華埠服務中心、UCLA醫學系及護理系、亞太公共衛生學校的共同支持下，接近整天的活動日裡，將免費為民眾提供資訊豐富的健康講座及急救課程。

五場健康講座包括: (一) 鍾國權醫生團隊主講「高血壓、樂齡養護及認識免疫」，(二) 風濕科主任高宇哲醫生主講「認識風濕與療護」，(三) 牙周病專科鄭治平醫生團隊主講「認識牙周病與療護」，(四) 中醫疼痛科專家楊鎮豪醫生主講「疼痛療護」，(五) UCLA有關人員主講「營養及健康諮議」。

當天的免費服務項目還包括有：華埠服務中心提供新冠檢測盒、新冠疫苗注射及健康飲食諮議，UCLA 醫學系及公共衛生系提供量體重、血壓、視力以及體重、體脂指數及結果諮議。

此外，加州大學UCLA還提供CPR基礎急救課，包括 (A)心肺復甦、成人窒息或嗆到急救，AED自動體外除顫器的運用，(B)認識問題，過敏針，止血包紮，手吊帶用法，震盪護理。當日基礎急救課分上午十點及下午一點兩堂授課，英文講解，中文翻譯，因有名額限制，需先上網報名選擇時段https://forms.gle/XkWP7o6y6zcHWJ9KA或傳簡訊(626) 542-5525。

洛杉磯國語浸信會(MBCLA) 地址是 210 N. Garfield Ave., Alhambra，詳情可電(626) 282-2467。

UCLA 高血壓 華埠

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