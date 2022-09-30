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10/1 仁濟社區醫療中心 年度疫苗免費接種

【洛杉磯訊】

流感是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀，在秋冬季節最為常見。在全美每年都有成千上萬人死於流感，還有更多人因流感住院。

接種流感疫苗是預防流感的最佳方式。為了保護社區居民免受流感病毒的影響，10月1 日和10月15日上午9點至下午1點，仁濟社區醫療中心將在羅斯密市診所(7740 Garvey Ave, Rosemead, CA )舉辦年度疫苗免費接種活動。年滿 12 歲且接種上一針新冠疫苗已滿2 個月的居民，還可在現場接種新冠疫苗全新配方加強針。活動免費，前往接種只 需攜帶身份證明和新冠疫苗卡即可，無需提前預約。社區居民還可參與資源分享會，瞭解更多醫療資訊。

仁濟的工作人員指出，去年10月份，仁濟在診所舉辦了一場疫苗接種活動，受到 了社區居民的好評。診所的很多員工都在當地社區工作和生活，幫助和回饋社區是 仁濟的責任和義務。

由於流感和新冠病毒在本季節可能同時流行，因此，接種流感疫苗比以往任何時候都更為重要。流感疫苗可以讓你遠離流感病毒，如果你已經患上了流感，也會幫助你降低流感的嚴重程度，並避免將流感病毒傳播給身邊的人。此外，接種新冠疫苗全新配方加強針可以為你及家人和社區，提供額外保護，降低感染風險。

仁濟的工作人員還提到，流感疫苗可以和其他疫苗一起接種。如果接種疫苗者情況特 殊，例如孕婦、年齡小於2歲或大於49歲人群、對疫苗中所含成分過敏者、或各類疾病的重症患者，建議在接種前諮詢家庭醫生以瞭解更多信息。

在日常工作和生活中，經常洗手，在咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，避免觸摸眼睛、鼻子和嘴 巴，清潔並消毒可能有細菌的物體表面等措施，都可以有效預防流感病毒。

流感疫苗 過敏

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