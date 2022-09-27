美食 作家ANNE MARIE PANORINGAN及JENN TANAKA介紹南海岸廣場的新餐廳

South Coast Plaza的精典餐飲系列現在提升到一個新的高度，新張和即將進駐的六家獨立餐廳，從法國薄餅到創意雞尾酒及魚子醬，搶先預覽南海岸廣場最新的明星餐廳！

PETROSSIAN AT TIFFANY

隱藏在蒂芙尼旗艦店中的秘密餐廳Petrossian是富裕的頌歌，與其品牌標誌性珠寶的自然搭配！Petrossian精緻的魚子醬是透過總廚師Carlos Cabrera展示法國風味的美食產品。

MOULIN

位於花園露臺（Garden Terrace）上，MOULIN是南海岸廣場遊客的歡迎綠洲。新鮮出爐的長棍麵包，三明治，定製可麗餅和沙拉是戶外用餐的好選擇。

POPULAIRE MODERN BISTRO

米其林受讚揚的廚師Ross Pangilinan，在他南海岸廣場第一家成功餐廳，Terrace by Mix Mix之後，與他的老朋友廚師Nicholas Weber合作，在南海岸廣場Saks Fifth Avenue樓，開設他們新的Populaire精緻餐廳，讓加州 生鮮散發巴黎風情。

MIÄN

James Beard獎提名，滋味成都及Tony Xu大廚和合作伙伴首次進駐橙縣，南海岸廣場獨家。食客雜誌（Eater）宣佈MIÄN是洛杉磯的最好也是最辣的麵條餐廳！

TABLEAU KITCHEN AND BAR

廚師John Park和餐館業者Ed Lee開啟TABLEAU KITCHEN AND BAR美食新概念。去年冬天在Macy's Home Store梅西百貨 家俱樓。其受歡迎的早午餐展示了John Park的創造力，例如用茉莉花奶茶法國吐司和希臘橘汁優格冰淇淋等。

CALÓ KITCHEN + TEQUILA

Caló廚房龍舌蘭酒館即將推出現代與傳統口味並存的墨西哥 菜。家庭式的主菜食譜包括脆肉餡餅、韋拉克魯斯醬（Veracruz）智利鱈魚。世界一流的龍舌蘭酒選擇是非常適合獨飲，並作為創意瑪格麗塔酒和墨西哥風格的雞尾酒。即將開業。

名廚精選午間套餐

跟隨美食內行人士的引領，當享用一頓一流廚師設精選午間套餐時不需要等到晚餐。不論是特殊的會面或辦公室忙裏偷閒，以下5個名廚餐廳提供完美的午間套餐。

Knife Pleat

米其林星級廚師Tony Esnault展示帶有季節性氣息的美麗午餐套餐還有糕點師Germain Biotteau精美的甜點。每週二至週五，上午11:30AM至下午1:45PM。

Vaca

名廚Edward Pak每週創意組成三道菜的午餐。 期待各種充滿風味的大膽菜餚的意外。週二至週五，上午11點至下午2點45分。

Populaire Modern Bistro

精心製作的餐桌選單

由廚師Nick Weber精心調製，食客可以選擇第一道和第二道菜；甜點通常是一種甜美的奶油焦糖。週一至週五，上午11點至下午3點。

Terrace by Mix Mix

到South Coast Plaza的私袐熱帶陽臺享受由廚師Ross Pangilinan的創作午餐，前菜及主菜有不同的選擇最後由手工冰糕或冰淇淋結束。週一至週五，上午11點至下午3點。

Hamamori Restaurant & Sushi Bar

廣受讚譽的壽司大師James Hamamori為三道菜的商業壽司午餐加冕，他的招牌壽司寶石，每件壽司都是獨特的醬汁和裝飾藝術。每天上午11:30至下午2點。

南海岸廣場有30餘家餐廳，猜猜看這是那家？