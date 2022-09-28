懂好酒 愛美食 想出國玩 參加歐之旅義大利13天遊

以美如畫的風景、葡萄好酒和豐富的藝術遺產而著稱的托斯卡尼。(業者提供)

「義大利 托斯卡尼酒莊及松露採掘 13天」是愛好美食 者之選，專精歐遊的「歐之旅」今年年底至2023年上半季強力推薦中。

以美如畫的風景、葡萄好酒和豐富的藝術遺產而著稱的托斯卡尼，由一片片的葡萄園和文藝復興教堂及古城所構成，是義大利文藝復興的發源地，其藝術遺產包括繪畫、雕塑及建築體被許多博物館 收藏。

行程中前往奇揚地 (Chianti Classico) 古典葡萄酒產區，將品嚐風格多變的桑嬌維賽Sangiovese所製成的葡萄酒。再前往由修道院改建歷史悠久的卡提布諾 (Badia a Coltibuono) 酒莊參觀並品嚐最好的葡萄酒，還可覓到義大利陳年葡萄醋和橄欖油。此外，還去新興產區馬萊瑪Maremma，參觀Petra及Ornellaia兩家一流酒莊。

行程前往美麗古鎮亦為義大利傳統美食中心帕爾瑪Parma，這裡是帕馬森奶酪（Parmigiano-Reggiano）、帕爾瑪火腿（Prosciutto di Parma）和正宗香醋的發源地。還去參觀火腿生產廠目睹火腿肉的每一段固化過程。

義大利北部城市摩德納擁有「引擎之都」美譽，男士無所不愛的蘭博基尼、法拉利、瑪莎拉蒂、帕加尼等超級跑車，都流淌著義大利人造車的時尚與創意，行程有安排法拉利博物館。

懂得美食者不能錯過的行程是盛產松露的義大利小鎮聖米尼亞托 (San Miniato)，為歐洲最繁盛和最廣闊的松露產區之一，理想的地形、氣候、植披成為未受汙染的生態系。1至8月採黑松露，9到12月則是白松露產期。此趟採掘之旅特別安排資深的松露獵人走進森林，一邊感受寧靜的郊區氣息，一邊講解松露知識，帶領的獵犬用牠專業的鼻子引領到松露藏身處。親身體驗採掘鑽石級食材的樂趣之外，還可品嚐松露午餐。

值得一訪的托斯卡尼對義大利的經濟、藝術、歷史、宗教等都有極深遠的影響，不僅是陽光、紅酒、浪漫而已。托斯卡尼是達文西、米開朗基羅及但丁的出生地，總共有6個城市的古城區被列為世界文化遺產，包括佛羅倫斯、比薩、聖吉米尼亞諾、錫耶納、皮恩札及瓦爾道爾契亞。

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