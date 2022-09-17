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9/24健康講座 提供有機種植與健康飲食及健保知識.......

洛杉磯訊
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在蒙市全新旅館舉行 茶點招待 有獎徵答 來就送每人一袋五樣蔬菜種子

世界日報與聯合健保、為銀髮族舉辦的免費「 自耕健康講座活動」，自推出一星期後報名踴躍，尚未報名者歡迎儘速上網或電話報名，以保留座位。

 這項講座將於9月24日（星期六）上午，在蒙特利公園市的全新旅館 Courtyard by Marriott舉行，提供參加者關於有機蔬菜水果的種植方法、健康飲食的方式、以及紅藍卡健保的知識。

當天將贈送參加者每人一袋內含五樣蔬菜的種子（有小白菜，中式白菜，芹菜，絲瓜，苦瓜），同時還有30棵一加侖以上的果樹與菜苗、以及20個水壺，兩本營養師的最新著作，做為簡單有獎徵答的獎品。會中並有咖啡、茶、與好吃的點心招待，也代付停車費用。，

這是項以健康、養生為主的講座，活動時間是星期六上午9時入場，至12時30分前結束，共分三場講座，主持人是洛城知名主持人倪北嘉。主講人是吳希素營養師，講題是銀髮族如何吃的健康；陳文珊聯合健康保險代表，將介紹紅藍卡聯邦醫療保險； 園藝專家許希聖主講題目是，銀髮族居家有機園藝的喜樂。

吳希素（Hazel Ng）具美國註冊營養師執照，畢業於美國柏克萊大學臨床營養學系，曾任加州醫院及政府機構高級營養師。 2005年在南加州創辦 Smarteater「飲食營家」營養治療中心。Hazel並有多本著作，希望每個人都可以吃得有營養，活得健康。

花哥許希聖畢業於台大公共衛生系，在1978年來美國求學，從南加大取得環境工程碩士後，曾任洛縣廢水處裡工程師、加州科學顧問公司副總裁，之後從洛縣加州環保局退休。退休後生活多采多姿，如何種植有機又健康的蔬菜水果，是其退休生活的快樂來源之一。

聯合健康保險(UnitedHealthcare)在此項活動中，將使參與者有機會了解關於聯邦醫療保險的基礎知識-包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助他們在選擇醫療保險時做出明智的決策。

由於場地限制，此項活動只能容納250人，按報名先後順序保留座位，額滿即止。報名可掃描附圖的QR Code（二維碼，見圖），或打免付費電話1-800-801-1900，了解更多信息亦可電話洽詢。

舉辦地點在蒙特利公園市 Courtyard by Marriott, Crystal Ballroom，地址555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA ，即10號高速公路和大中華超市之間的Atlantic大道上，在Atlantic Times Square的對面。

聯邦醫療保險 加州 退休

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