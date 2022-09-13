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全民保險9/16,17講座 最高利率5.5%複利壽險

洛杉磯訊

自2022年初起，美國股市、債市劇烈跌盪。與此同時美聯儲升息救通膨政策迫使房市降溫，交易量減緩，投資者投向保守安全的固定利息存款， 但銀行利息仍遠低於通膨。全民保險表示，「保證儲蓄分紅壽險」不僅有保證利息收入、更有額外的分紅收益，利息與分紅收益高於市場利率並且可以延稅甚至免稅，且也不受股市波動影響，現金值流動性強，可隨時使用避免房地產變現冗長過程，或房產市場下跌造成的損失，同時也不需管理或維修。

全民保險表示，目前保險公司加碼推出史上最高利率優惠方案，10/31前一次性付清保費，可享八折優惠，繳費期滿後更可享有現金值，每年平均約5.5%免稅複利成長。

人壽保險是美國家家戶戶資產配置，退休規劃，教育基金，風險轉移，資產傳承的工具之一。美國壽險市場競爭大、投資環境穩定及醫療先進等，壽險成本與保費全球最低。美國壽險保費比香港便宜1/3，比中國便宜1/2，眾多保險公司中，只有歷史悠久，信用良好且資金充足的保險公司才被允許推出「保證儲蓄分紅壽險」。自2006年保險公司推出新型「保證儲蓄分紅壽險」起，改善傳統型儲蓄分紅壽險最為人詬病的繳費期限無固定的問題，更大幅提高了保證的利率與分紅收益，讓保戶在享有保證的利息收入外還能額外獲得分紅收益，身故理賠更隨著年齡增長而增加。

全民保險將在9月16日（週五）上午10時至11時於爾灣分公司，17日（週六）上午10時至11時於羅蘭岡總公司舉辦現場講座，並於17日晚間8點至9點線上直播分享最新高利率「保證儲蓄分紅壽險」優惠方案細節。因疫情關係，現場講座僅提供20個名額並有機會獲得精美禮品。座位有限，報名電話626-873-1618，在線報名https://bit.ly/3QkLzoA。羅蘭岡總公司電話626-363-2228，地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789，地址980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址www.anyinsurances.com。

壽險 保險 儲蓄

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