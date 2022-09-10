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繽紛珠寶+夏日魅力 休閒到時尚穿搭有個性

洛杉磯訊

夏日陽光明媚，絢麗珠寶與時尚達人的自信風采相得益彰。無論是妝點服飾的配搭，或是聚會晚宴的標配，珠寶首飾都是佩戴者氣質和個性的體現。昌興珠寶代理風格多樣的珠寶首飾(見圖)，可優雅高貴，也可隨性時尚。

彩色寶石英文為 Colored Gemstone，是寶石大家族中除鑽石之外所有有色寶石的總稱。最珍貴的彩色寶石，如紅寶石、藍寶石、祖母綠、貓眼與鑽石並列為世界五大珍稀寶石。近年來受國際時尚流行趨勢的影響，彩寶市場異軍突起。紅寶石的熾烈熱情，藍寶石的沉靜深邃，綠寶石的風華耀眼。

昌興表示，綠寶石象徵重生和豐富的生命力，大自然的綠色，弘揚安寧與和平的精神。令人驚嘆的綠寶石和鑽石戒指、耳環、 純鉑金手工打造，高貴迷人。紅寶石則一直是歷代皇室和國王的財富象徵。 

時尚精品類中，蕭邦珠寶經典之作「Happy Hearts」系列風格雋永而不失獨特個性。「Happy Hearts」以心形為標誌性設計，詮釋活潑躍動的創造力。18K玫瑰金手鐲精美雅緻，兩端各裝飾一個心形圖案：較大的鑲飾彩色寶石，較小的則簇擁一顆蕭邦引以為傲的靈動鑽石，色彩繽紛，點綴夏日時光。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

時尚 聖蓋博 香港

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