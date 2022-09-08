大莊家 中秋抽獎送總值10萬元現金及獎賞

與華人 歡慶中秋，大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino 見圖) 九月裡將舉行一連串中秋送大禮活動；「星級喜悅賀中秋幸運大抽獎」將於9月9日及9月23日（週五）舉行，大莊家會員將可獲取總值10萬元現金及EasyPlay獎賞。

大莊家表示，會員只要在抽獎日下午6時至晚上10時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂，賺得積分獲取抽獎機會；大莊家按會員級別獲取抽獎機會。「紅卡」會員將可獲得8次抽獎機會，「白金卡」會員可獲5次抽獎機會，「金卡」會員可獲3次抽獎機會，「銀卡」會員可獲1次抽獎機會。

9月9日及9月23日的每個抽獎日當天晚上7時將抽出30位幸運者可獲取 $250 EasyPlay獎賞，晚上8時抽出20位幸運兒可獲取 $500 EasyPlay獎賞，晚上9時抽出10位幸運兒可獲取$750 EASYPLAY 獎賞，晚上十時抽出1位幸運兒可獲取$25,000 現金大賞，玩得多獲賞機會越多。獲獎得主名單將於大莊家娛樂場內的顯示屏上每小時公佈，提醒玩家們留意。

此外，於9月份逢星期二的中午12時至晚上10時，會員前往大莊家「好運彩燈」刷刷樂活動推廣區刷會員卡，將有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

有關大莊家歡慶中秋活動詳情可電1-877-711-2946 ，或登錄網頁www.Pechanga.com查詢。大莊家賭場度假村走15號公路，距「小台北」蒙特利公園 市約一小時半的車程。