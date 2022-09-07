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美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

洛杉磯訊

美國太子牌 產品大特價

美國太子牌攤位在特賣區內。活動當天頭100名顧客，無須購買任何商品，來就送小禮一份。

另外產品優惠包含：買鮑魚送月餅、月餅買一送一、威州花旗參茶七折優惠（40包裝和100包裝）。買太子牌鹿角靈芝，姜王晶，泰式茶包，薑汁椰奶等也都有優惠，全部賣完即止，現場還有許多特價產品，機會難得。

LingoAce 讓孩子愛學中文

在海外的學子們學中文一直有很多發音不準的問題，如何讓孩子愛學中文？這對於大多數家長來說是一件頭痛的事，「學中文」是世界發展的趨勢，也是孩子們將來最大的優勢。

在家學中文最專業的海外中文教育平台LingoAce，課程服務100個不同國家跟地區，超過30萬用戶註冊。他們有專業中文在線教育平台，針對3-15歲青少兒，超過4千5百名優質教師，國際化、高標準的語言課程。授課老師均有3年以及以上教學經驗，均取得二級甲等普通話證書，學士學位以上教學，保證超優質的教學質量。中秋節活動當天，在他們的攤位可免費領取LingoAce1對1在線中文直播課：60節中文主題文化課＋ 30天喜馬拉雅國際版會員。另外他們還有本月開學優惠福利，想團購的朋友們可至LingoAce的攤位了解詳情，現場有提供免費禮品領取，先到先得。

H&H Mall 批發零售醫護用品

H&H Mall成立於2020年疫情期間，主要批發零售醫護用品，防疫用品，公司不斷發展轉型，同時經營亞馬遜退貨海外倉尾貨批發零售。

全新亞馬遜同款商品，2折，3折，5折出售，花最少的錢，買到最心儀的商品，質量有保證，物美廉價，經濟實惠，售後保障，逢年過節給家人朋友最好的禮物，公司福利禮品首選，完美的淘寶福利！普通防疫口罩，醫用口罩，兒童口罩，顏色款式豐富，防疫手套批發零售。詳情歡迎到攤位參觀詢間，批發可安排送貨。

贈送價值千元體檢免費券

只要1分鐘，20 張照片就可以看到自己全身健康狀況。亞凱迪亞市「全方位免費體檢中心」獨創紅外線精準儀，利用精准快速無副作用檢測軟體體檢，觀察經絡，及早發現身體問題，有助疾病早早管控。

該中心負責人盧遂顯(Shui Yin Lo Ph.D.)博士，是物理學家、加州理工客座教授、中醫博士導師。他還是超過30個發明專利的擁有人，包括：核能，相干的玻色子，計算機處理器，穩定的水團，IE晶體，固態水粒子………等。盧博士現正推廣不醫不藥不術的大健康理念。

該攤位當天將發放價值千元體檢免費券、並登記體檢時間，把脈、量血壓、測心跳頻率。中英文網站檢視科學實驗 www.solidwaterparticles.com。

口罩 防疫 福利

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