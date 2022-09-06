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世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

洛杉磯訊
AirClass Kids隸屬於AirClass旗下子品牌，旨在為全球華人孩子提供最專業優質在線教育服務。(AirClass Kids提供)
AirClass Kids隸屬於AirClass旗下子品牌，旨在為全球華人孩子提供最專業優質在線教育服務。(AirClass Kids提供)

Global Energy 協助降低水電費

你是加州房主，正在尋找降低水電費的方法嗎？Global Energy Services, Inc.的服務有免費到府安裝，免費節能配件包括：低流量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關；民眾自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，達到省水、省天然氣、省錢目標。他們提供服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識，及免費產品等；不受家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至他們的攤位諮詢。

該公司主要是推廣社區節能計劃，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於鑽石吧；擁有40多年經驗，幫助不同社區提高能源效率。他們有會多種語言的代表，通過展位和研討會等服務客戶。

杉釦富 遠紅外線產品 歡迎試用

總部位舊金山灣區的「杉釦富」公司，此次特南下參展。他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利。

當天有許多優惠折扣，例如：杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，原價599元特價499元。溫熱理療背心，原價599元特價499元 + 送行動電池一個 (價值45元)；還有溫熱理療墊、遠紅外線護眼罩等也特價。

有興趣民眾可在當天去他們的攤位試用，體驗遠紅外線產品的好處及對你的幫助，現場購買還可省下幾十元運費。

杉釦富遠紅外線產品。(廠商提供)
杉釦富遠紅外線產品。(廠商提供)

百貨公司清倉拍賣$1

百貨清倉大拍賣。該攤商參加世界日報各種展覽多年，專精各大百貨公司下架產品清倉大拍賣，凡圍巾、洋裝、戒指、項鏈、耳環，最便宜一樣$1， 毛衣$5，質量稍好的3條$5、3條 $10，質量稍好的及外套大衣也都特價優惠。送禮自用超級划算。

該攤位每次活動都受到熱烈反響，由於顧客支持他們擴大服務，在聖蓋博市順發超市內及羅蘭岡香港超市內，亦設有特價專區，平常顧客也可到這兩個專賣店選購。

但$1特價還是要到「嗨中秋」親自選購，錯過了就要等下一次的活動囉。

Airclass 在線1對1教育輔導

AirClass 成立於 2014 年，是全球專業的教育品牌，由多位上市科技教育公司的高管聯合創立。 AirClass 專注為 3-18 歲的來自世界各地的學生提供定制輔導，涵蓋所有的學術科目和興趣課程，旨在成為全球最大的在線 1 對 1 教育服務公司。

AirClass Kids隸屬於AirClass旗下子品牌，旨在為全球華人孩子提供最專業優質在線教育服務。主打課程「國際中文」、「樂學英語」和「數理邏輯」，通過1對1定制教學模式，和AI動畫技術搭建的深度互動課堂，給孩子們帶來最佳學習體驗。想瞭解更多詳情可至他們的中秋節攤位諮詢。

教育 拍賣 加州

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