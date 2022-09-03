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順發超市西柯汶納店開幕 新張期買多送多

洛杉磯訊
圖為西柯汶納市政府頒發獎狀給董事長陳才孝（左三）及總經理趙輝（左四）。
圖為西柯汶納市政府頒發獎狀給董事長陳才孝（左三）及總經理趙輝（左四）。

順發超級市場第19家連鎖店-西柯汶納店，已於1日開張。政界商界近百人參加了開業剪綵儀式；今天是新張前三天贈送的截止日，民眾可把握。

新張當天，順發超市董事長陳才孝在開幕儀式上致詞，向商界政界及消費者表示了感謝，也謝謝西柯汶納市政府幫助；今後希望帶給周邊居民更多方便，提供新鮮，價廉的蔬菜水果海鮮肉類等各種生活所需。

開幕現場鑼鼓喧天，舞龍舞獅，鞭炮齊鳴，還有現場的音樂表演。停車場外民衆大排長龍，因活動前連續三天前500名客人，每日免費送一包十磅裝香米。

順發超級市場董事長陳才孝祖籍廣東潮州，生於越南薄寮，一九七九年隨同父母來到美國，定居聖地牙哥。他在大學時的專業是電腦，卻從事海產批發業，從零開始創業。目前他擁有諸多企業，其中包括19家順發超市。

順發超市於1993年創辦，第一家是在華人聚居的蒙特利公園市大西洋大道，建立的首家華裔與越南裔美國連鎖超級市場，後來擴展到聖蓋博、艾爾蒙地，賭城，紐約及德州等華裔與越南裔衆多的亞裔社區。

順發超市總經理趙輝表示，順發超市本著薄利多銷、提供新鮮蔬菜，水果，生猛海鮮，肉類，冷凍食品，罐頭乾果，南北雜貨，鍋碗瓢盆，日用百貨，以及各種家鄉食品，中外各類食品、個人和家庭用品，煙，酒，飲品等。

新張店内游水大龍蝦9.99元1磅，游水羅飛魚每磅5.99元，日本甜番薯1.29元。新張期間買越多送越多，消費滿20元可選1樣Salty Lemon 、果汁牛奶(草莓或橙口味)、 方便麵或慶獅燕窩飲料1罐。消費滿40元可選1樣 NEWTOWN果凍或 Nuti豆奶。消費滿60元可選1樣 MegaChef 魚露，Pia Cake, King 越南速溶咖啡(1袋20包裝)。消費滿80元可獲10 磅裝日本米 或 ST-25越南米。

順發超級市場採取西式管理方法和中式經營手法，建立了良好的運作機制，一周營業7天，早9點至晚8點。西柯汶納店位於3650 Nogales ST, West Covina ,CA， 洽詢電話626-308-3998。

越南 華裔 蔬菜

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