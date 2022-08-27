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佳信貸款 提供地產/貸款經紀免費一對一訓練

【洛杉磯訊】

如果你是地產或是貸款經紀，時常無法替客人解決很多地產貸款上的問題，佳信貸款可以培訓你成為更專業的經紀。

訓練課程針對現在市場，特別加強貸款方案，訓練班分為；一對一個別程度訓練，針對問題加強指導、特別加強貸款。另有每曰早上10點小班制、星期二下午一點大班實體及線上(Zoom)上課。佳信貸款也有商業貸款訓練課程，除了加州的商業地產外，目前也做外州房屋與商業地產服務，最近剛放款在Oklahoma 與New Jersey 的Warehouse，有商業地產問題，可洽諮詢專線 Oliver King 電話 917-406-5336。

佳信貸款劉艶秋表示，他們專精於Bridge loan 五天放款私人借貸，及不查收入 programs，包含銀行對帳單、租金收入貸款、公司行號不查信用及收入、公司今年盈餘表貸款、個人資產不查收入貸款，歡迎地產經紀或公司與他們合作，達到Win Win situation 雙嬴効果。

佳信貸款的貸款強項有：1). 四單位元以上集合住宅，利率佳固定10年。2). 出租屋用公司或LLC 來買，可不要信用報告、不要收入証明、不要銀行對帳單。3).全美各州房屋及商業地產貸款。4).低手續費過橋貸款五到十天放款，無預付罰款，不需做估價報告，買房者可以Remove Appraisal 與Loan contingency 5). 不查收入貸款方案；買投資屋本國與外國人可、自僱主銀行對帳單買房、無收入者貸款及短期借貸買房計劃。6)FHA 及VA 貸款。

劉艶秋表示，歡迎各方經紀加入佳信貸款強大陣容，佳信貸款巳在業界經營30多年，服務好、產品多元化，在南加信譽與品質均有保障。歡迎有興趣的経紀人或買主諮詢，詳情洽888-830-7188，總公司地址17919 Gale Ave. #201，City of industry，CA。

貸款 加州 租金

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