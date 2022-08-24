世報「嗨中秋」 肚皮舞團華麗登場

世界日報「嗨中秋」嘉年華，將有肚皮舞華麗登場。（周翔提供）

洛杉磯世界日報 和天普 市（Temple City）市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，訂9月10日和11日連續兩天在天普市舉辦，將有不同表演團體登台獻藝，肚皮舞團也將帶來精采表演。

周翔（Michelle）老師率領的肚皮舞團，由Blue Moon Bellydance company專業舞者和于點藝術中心學員組成，將在11日下午7時表演。周翔說，屆時將帶來兩首曲目的舞蹈，一首是她親自編排的經典埃及類肚皮舞「一千零一夜」，一首是黎巴嫩風格的舞蹈。舞蹈團隊有十人左右。

周翔此次編排的舞蹈，運用大量道具包括劍，扇子、燭台、紗巾，原汁原味還原埃及經典肚皮舞表演。加上本次舞者的服裝都是訂製，十分精美，會帶來不一樣的視聽盛宴。周翔說，目前舞者們在緊鑼密鼓的排練過程，將努力帶來精采表演。

世界日報「嗨中秋」嘉年華，將有肚皮舞華麗登場。（周翔提供）

周翔來自專業肚皮舞團Blue Moon Bellydance company。她指出，這是南加州 唯一的專業華人肚皮舞團，由中港台三地舞者組成。

周翔的肚皮舞團與世界日報合作已久，肚皮舞表演也成為觀眾必看和最愛的節目之一。其華麗的表演擄獲不少觀眾的掌聲與讚美。

「嗨中秋」園遊嘉年華將在天普市政廳旁的天普公園（Temple City Park, 5939 Golden West Ave., Temple City, CA 91780）熱鬧登場。屆時除表演，尚有如新疆烤串、日式燒鳥、台式奶茶等不同風味的美食攤位，夜間還有數百支燈籠照亮夜空，是全家出行慶祝中秋節的好去處。