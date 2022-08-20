世報嗨中秋嘉年華 DWP舞蹈學院將秀得獎作品

DWP的老師和學生合影。（受訪者提供）

在世界日報和天普 市府9月10日、11日合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華中，位於艾爾蒙地 市的DWP（Dancers World Production）舞蹈學院將帶來學生的全國獲獎舞蹈作品，演繹正宗美式風情，與大家共度中秋佳節。

本次表演團隊由DWP2022年比賽隊的20位小朋友組成，他們都是2022年美國多項舞蹈比賽的冠軍，將帶來比賽的獲獎作品，主要有現代舞和抒情爵士舞。這些獲獎的小朋友平均年齡只有九歲，雖然年齡小，但他們以成熟的技巧和豐富的自我情感表現，征服觀眾和評委，在比賽中奪得優異的成績。

DWP的冠軍老師Sabrina Huang，她曾榮獲美國舞蹈皇后獎。（受訪者提供）

DWP創辦於2016年，創始人Christina表示，DWP完全走美國主流舞蹈路線，教學也採用純美式教學，目標是把華人 孩子帶入主流社會，並在主流舞蹈比賽中取得優異成績。此外，DWP打破傳統式的教法，讓孩子從學習中真正熱愛舞蹈。

DWP的師資力量雄厚，由美國主流知名老師組成師資團隊，其中18歲的Sabrina Huang，曾榮獲美國舞蹈皇后獎，她在短短三年的教學時間中，就帶領學員們拿到全國比賽團體舞和獨舞的冠軍。

目前，DWP舞蹈學院正在緊鑼密鼓的練習和彩排，希望在「嗨中秋」園遊嘉年華，能為觀眾呈現最完美和精采的演出。