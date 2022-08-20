我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

世報嗨中秋嘉年華 DWP舞蹈學院將秀得獎作品

記者朱敏梓／洛杉磯報導
DWP的老師和學生合影。（受訪者提供）
DWP的老師和學生合影。（受訪者提供）

在世界日報和天普市府9月10日、11日合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華中，位於艾爾蒙地市的DWP（Dancers World Production）舞蹈學院將帶來學生的全國獲獎舞蹈作品，演繹正宗美式風情，與大家共度中秋佳節。

本次表演團隊由DWP2022年比賽隊的20位小朋友組成，他們都是2022年美國多項舞蹈比賽的冠軍，將帶來比賽的獲獎作品，主要有現代舞和抒情爵士舞。這些獲獎的小朋友平均年齡只有九歲，雖然年齡小，但他們以成熟的技巧和豐富的自我情感表現，征服觀眾和評委，在比賽中奪得優異的成績。

DWP的冠軍老師Sabrina Huang，她曾榮獲美國舞蹈皇后獎。（受訪者提供...
DWP的冠軍老師Sabrina Huang，她曾榮獲美國舞蹈皇后獎。（受訪者提供）

DWP創辦於2016年，創始人Christina表示，DWP完全走美國主流舞蹈路線，教學也採用純美式教學，目標是把華人孩子帶入主流社會，並在主流舞蹈比賽中取得優異成績。此外，DWP打破傳統式的教法，讓孩子從學習中真正熱愛舞蹈。

DWP的師資力量雄厚，由美國主流知名老師組成師資團隊，其中18歲的Sabrina Huang，曾榮獲美國舞蹈皇后獎，她在短短三年的教學時間中，就帶領學員們拿到全國比賽團體舞和獨舞的冠軍。

目前，DWP舞蹈學院正在緊鑼密鼓的練習和彩排，希望在「嗨中秋」園遊嘉年華，能為觀眾呈現最完美和精采的演出。

天普 艾爾蒙地 華人

上一則

嘉年華遊輪公司 放寬旅客疫苗要求

下一則

南加僑學界各大社團 疫後首度慶祝十一

延伸閱讀

雲門舞集「十三聲」 甘迺迪中心10月22日演出

雲門舞集「十三聲」 甘迺迪中心10月22日演出
辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場

辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場
周末好去處／法拉盛室內嘉年華

周末好去處／法拉盛室內嘉年華
世報嗨中秋 星工場流行樂唱跳

世報嗨中秋 星工場流行樂唱跳
9/9世界日報中秋文化節 邀您來法拉盛賞月、購物、看表演

9/9世界日報中秋文化節 邀您來法拉盛賞月、購物、看表演
生計月餅 — 100%美國本地製作 給自己/家人和朋友最新鮮最味美的中秋好禮

生計月餅 — 100%美國本地製作 給自己/家人和朋友最新鮮最味美的中秋好禮

熱門新聞

餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了