最新大學招生政策趨勢 本周六8/20線上直播

世界日報「2022秋季升學規劃講座」,將於8月20日(本周六)下午1時至5時,通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育 業界專家,為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊,分析最新的大學招生 政策趨勢。八場精彩講座,歡迎免費參加。

名校錄取的文書攻略,高績效選擇策略,長春藤學校和頂尖私立大學的申請秘籍,都可在當天的線上講座中,聽到專家們的解答。

當天下午八場講座時間及主講人如下:

第1場一點至一點半,由陳肇新博士主講:史丹佛大學,成功錄取的申請策略(英文演講)。第2場一點半至兩點,由陳肇新博士主講:藤校及美國名校錄取 - 申請文章成功策略(中文演講)。第3場兩點至兩點半,史坦福領袖教育CEO Angie Wang主講:尋找美國未來科技、商業、E-Sports 領袖?(中文演講)。第4場兩點半至三點,Admission Masters 執行長Jenny Wheatley主講:Strategies for Admissions to Highly Selective Colleges(英文演講)。第5場三點至三點半,大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen主講:請了會計師但還是交了很多的稅,怎麼辦?有存款有股票有出租房,高收入的家庭,如何規劃得到大學 助學金?(中文演講)。第6場三點半至四點,豪杰訓練中心創辦人周主任主講:申請藤校,頂尖私立大學,醫學 院學生必須了解三大項目相互之間的關係(中文演講)。第7場四點至四點半,C2 Education District Manager SoCal Central Yuna Chung主講:C2 Road Map : Smart Navigation for Academic Success(英文演講)。第8場四點半至五點,由飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講:不要再問:要上幾門 AP 課才能進名校 ?搞懂高績效選課策略 。(中文演講)。

有興趣參加的家長和學生現仍接受報名,報名的上線註冊連接是:shorturl.at/fgL16,或掃描二維碼(如附圖)註冊。如欲了解更多詳情可洽323-268-4982。