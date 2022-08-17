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太子牌花旗參茶+奇華月餅聯名款 全美上市

洛杉磯訊
迷你花旗參茶禮盒
迷你花旗參茶禮盒

中秋節快到了，美國太子牌花旗參茶與奇華月餅推出聯名款：「至尊花旗參茶禮盒」與「迷你花旗參茶禮盒」，現於各大華人超市及零售點有售。

美國太子牌及香港奇華餅家跨界合作，此次聯名有兩款，均在美國產製；「至尊花旗參茶禮盒」，特選上乘湘蓮為內餡配以頂級鹹蛋黃的蛋黃白蓮蓉月餅；豬肉為基底，鹹甜風味中透出香氣的火腿五仁月餅；再搭配 8 個太子牌花旗參茶包：花旗參蜜糖茶、花旗參菊花茶、花旗參茉莉花茶、以及花旗參玫瑰花茶，提供一次享有4種參茶風味的小驚喜。

「迷你花旗參茶禮盒」，微甜和多樣化需求的小月餅組合：蛋黃蓮蓉、火腿五仁、陳皮紅豆、蛋黃棗蓉月餅，再搭配8 個經典的太子牌原枝花旗參茶包，讓整個中秋風味更加立體有厚度（見圖）。

太子牌花旗參是真正的威州花旗參，獲威州花旗參農業總會GBW官方認證，並授權太子牌在包裝上使用該會的老鷹徽號，以方便消費者在選購時認明什麼是真正威州參的保在。而且所有太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合FDA最高食安標準。

成立於1938年，已有近85年歷史的「香港奇禮」奇華餅家，順口且層次豐富的月餅，美味兼具品質，嚴選製作食材，不添加防腐劑，同時符合SGS的檢驗標準，鉅細靡遺地監管和控制生產、製造及加工每個程序，是對製餅的自我要求，同時也是對客戶高品質的承諾。

此次兩款聯名月餅禮盒，外觀設計大氣時尚又討喜，簍空的外包裝搭配平光的勃根地紅金屬盒，搶眼卻又低調的圖案和顏色搭配讓人眼睛一亮。

聯名款花旗參茶月餅禮盒，現於各大華人超市及零售點有售，欲知零售點詳情，可電美國太子行查詢，電話1- (800) 732-2328。或可上網popus.com訂購。

華人超市 香港 時尚

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