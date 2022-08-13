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世報線上講座/學費高漲 做好稅務規劃 獲最高大學助學金

洛杉磯訊

8/20第 五場 3:00-3:30（中文演講）

主講人：Michael 陳

高資產，高收入的家庭，要如何提早稅務規劃，申請到獎助學金。大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen，為學生及家長分析：請了會計師但還是交了很多稅，怎麼辦？ 有存款有股票有出租房，高收入的家庭如何規劃得到大學助學金？有很多出租房，怕被告，如何做好官司保護？。

該講座讓高收入家庭還起到了稅務規劃的作用，並讓你瞭解其它州大學有哪些不同之處，大學助學金要如何規則等。Michael 陳表示，通貨膨脹，讓很多家長為高漲的大學費用發愁，更有些家長，變賣房屋，供子女讀醫學院。有些家長因為私立大學費用太貴，而考慮讀公立大學。

如何不動用一生積蓄，將子女送進他們理想大學。Michael 陳提醒不要衝動，在沒有規劃的情況下填表遞交。高收入W2家庭一定要做好規劃，降低家庭淨收入，從而獲得最高大學助學金及繳納最低稅。無論是在股票上或房地產市場賺了錢，要如何大幅度的節稅? 為什麼 Engineer + Turbo Tax，從省稅的角度上來看是最差的組合。工程師最頭痛的AMT如何解決。如何減少資產以獲最高大學助學金。

Michael 陳表示，各州以及每所大學的規定不一，家長需提早規劃後再去填表格申請，尤其是高資產，有出租房家庭更要規劃。聯絡Michael Chen可傳短信408-220-3036 。

股票 醫學 房地產

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