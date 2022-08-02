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社區服務組織生命延長中心 8月啟動征服疾病公益活動

【紐約訊】

由社區服務組織「生命延長中心 Life ProLong Center」發起的征服疾病公益活動，於8月正式啟動。該中心是「美國基因工程公司American Gene Engineer Corp.」在各地的授權單位，服務社區家庭，幫助人們更容易獲得健康、快速取得資源，針對人群為重大疾病、長新冠、及新冠後遺症患者。

可傳電郵至：[email protected]信箱登記 (姓名、連絡電話、居住地、語言、疾病名稱)，或去電 347-949-1898洽詢。

該中心表示，2020年世衛組織宣佈新冠疫情為大流行，全世界陷入恐慌與混亂。在這次大災難中，無數家庭瞬間破碎，各國經濟遭受重創，國際往來幾乎停擺，謂舉世哀鴻遍野，似乎亦不為過。兩年過去了，在全球逾600萬人付出生命後，越來越多的人在首次感染COVID-19致病病毒後出現的一系列新發、復發或持續的健康問題，面臨新冠後遺症的威脅；可能會在COVID-19疾病後持續數月，甚至數年，有時可能導致殘疾。這將是一個影響人們世代的大難題。

為此，各地的「生命延長中心」共同發起征服疾病公益活動。此活動將贊助10,000名新冠後遺症患者、和1,000名重大疾病患者，幫助他們改善健康，重獲享受美好生活。對象如重大疾病患者，包括癌症、阿茲海默症、帕金森氏症、肌萎縮性脊髓側索硬化症Amyotrophic lateral sclerosis, ALS 、脊髓性肌肉萎縮症Spinal muscular atrophy, SMA、多發性硬化症Multiple sclerosis, MS、亨廷頓舞蹈症Huntington's Disease, HD；長新冠、新冠後遺症Long COVID。有意向的患者和家屬，都可前往當地生命延長中心諮詢報名。生命延長中心地址﹕18 East Broadway, #601, New York, NY 10002。

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