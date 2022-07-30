Ramon Wu免費說明會 如何在賭城投資Airbnb

拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於8月6日及7日（星期六、日），在洛杉磯舉辦兩場免費地產說明會，Ramon將面對面與大家交流，講解如何在賭城 利用Airbnb獲利，及回答諸多房地產 熱門問題。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是6日下午3時至5時，地址21680 Gateway Center Dr., #110, Diamond Bar。7日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte。

從事房地產行業多年的Ramon吳表示，拉斯維加斯都會區的人均收入為 3萬2511 美元，而家庭收入中位數為 6萬2107 美元。儘管拉斯維加斯的住房成本正在迅速上漲，但仍然是許多雇主和人們想安家的地方，僅西南五個州就在三年內創造了超過10萬個製造業工作崗位，內華達州佔全國總數的 30%。因此在拉斯維加斯投資 Airbnb會是很棒的投資，他有20多個要素秘訣告訴他的客戶。

Ramon舉例介紹，於東區拉斯維加斯大道的東邊，距離大道約15分鐘車程有個全新單層住宅，售56萬5000。這是他從業近30年見過的最適合做Airbnb的房子，如果不想做Airbnb，做長租也是很容易。

西北區是賭城內新興帶，由於95號高速公路及215環城公路在此交會，周圍商業匯聚，是當前投資者「小兵立大功」的地點，因為現在可以花17萬餘買到全新屋，房租收入每月在1200元到1300元，而同樣買新屋，去往南邊十分鐘車程的Summerlin，要30萬元以上，每月租金只多100元。

賭城從15號高速公路貫穿南北，距離洛杉磯、鳳凰城和鹽湖城僅一天車程，氣候環境類似，目前市場的高利率，與在加州置產相比，該地區有相對負擔得起的住房、氣候和缺乏州所得稅等吸引人之處。

Ramon吳有豐厚的房地產投資經驗，還幫助客戶管理出租物業，Ramon專注於高度、可靠且非投機性的市場商機和經營策略，尤其是對於初出茅廬的投資者，會是良好的合作夥伴。

Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城工作機會多？房子容易租？房客會付房租？20萬可以買到什麽房地產？30、40、50萬又有什麼選擇等? 及如何應對目前的巨大通膨，現在賣房是好時機？等等。