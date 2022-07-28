仁濟社區醫療中心 7/30返校季免費健康展會

疫情 逐漸好轉，生活秩序正慢慢步入正軌，孩子們也迎來了返校高峰，他們的健康成爲大家都十分重視的問題。爲了回饋社區，幫助孩子和家長能更好地為返校做準備，仁濟社區醫療中心將於7月30日上午9點至下午2點30分，在羅斯密市診所舉辦「返校季」免費健康展會，迎接即將到來的新學年。

本次活動將對整個社區免費開放，屆時將有各種教育資源、健康資訊分享，還能領取有趣的禮品。仁濟社區醫療中心將為孩子和家庭免費提供健康服務和有趣的活動，包括視力測試、身高體重測試、Covid-19新冠疫苗接種、診所參觀和各類親子遊戲（見圖）。

參與活動將有機會贏取玩具、獎品和洛杉磯 縣各大公園、博物館 門票。現場還將提供各種社區資訊以及項目申請協助，包括兒童健康和預防殘障項目、WIC婦女、嬰兒和兒童營養補助計劃等。

仁濟社區醫療中心希望藉助此次活動，幫助孩子們為開學做好準備，培養正確的健康防護知識，同時帶動社區發揮守望相助的能力。仁濟社區醫療中心致力於爲社區創建更美好的未來，爲民眾的健康把關。診所的很多員工都在當地社區工作和生活，他們表示，幫助和回饋社區是仁濟的責任和義務。

「返校季」免費健康展會地點在該醫療中心羅斯密市的診所，地址 7740 Garvey Ave., Rosemead, CA。