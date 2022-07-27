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7/30江味農居士免費金剛經講堂 歡迎報名

柳香淑
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【柯汶那訊】江味農居士金剛經7月講堂，將於本月30日 (六) 早上10點，由李秉信主講 「如理實現分第五」。該講堂免費，歡迎對佛學有興趣人士報名。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/tYS1rMIozdA，或掃描二維碼（見圖）觀看。名作家蔣勲曾説金剛經傳遞的不是知識，而是生活的態度。

江味農居士是江家駦的祖父，能夠為先祖成立「江味農居士金剛經講堂」，是他一生最大的心願，爲讓祖父的功德傳承下去，每月都會有一場金剛經講座，本月7月30日，8月27日，9月24日，10月29日，11月26日及12月17日，上午10點，希望讓更多的人，因認識金剛經而蒙福。

江味農居士晚年歸依藏密，並且發心逐字句解金剛經，成就一代鉅著「金剛經講義」。如今他的後人，來自台灣、僑居洛杉磯多年的華商江家駦、李佩珍夫婦，為紀念其先祖父江味農居士設立「江味農居士金剛經講堂」。

江味農居士的「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂，至今也是佛學界常被用於學經講經的著作。「金剛經」可以說是佛經的群經之首。現在的佛教信徒大都以誦持「金剛經」來祈求消災、增福、增壽，甚至有人往生，也誦「金剛經」作為度亡之用。

本次課程「如理實現分第五」由李秉信主講，李秉信加州執照中醫師，台灣清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址222 N, Vincent Ave, Covina, CA。 

加州 洛杉磯

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