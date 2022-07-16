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加州政府亞太裔高等教育成就計劃 1600萬預算

吳鴻鈞

【洛杉磯訊】加州亞太裔事務委員會（The California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs，CAPIAA) 讚揚州長和州議會、向加州社區學院投資800萬元，並持續向加州州立大學（CSU）投資800萬元，建立中央辦公室服務，並資助符合條件資源不足的亞太裔大學生。

「加州教育法」針對社區學院、及針對加州州立大學的規定，授權每個學院設立學生支援計劃，專為低收入、資源不足的第一代亞太裔學生，以提高高等教育的就學率。加州亞太裔事務委員會的高等教育諮詢組，與超過89個社區學院和加州州立大學、社區組織、和數位教育公平倡導者合作動員，推動了這一歷史性投資。

加州有全美最大的 738萬餘名亞太裔族群，是加州和美國增長最快的族群。但加州在解決低收入和資源不足的亞太裔大學生、面臨的教育差距方面缺乏投資。加州投入的預算將提高低收入、資源不足的第一代亞太裔大學生的就學率和畢業率，實現他們的高等教育成就目標。校園內的亞太裔學生支援服務計劃包括：響應文化的學習社群、諮詢服務、心理健康諮詢服務、職業發展/準備就業、補充指導和輔導、亞裔美國人太平洋島民研究課程和課程開發、領導能力發展/實習輔導。

加州亞太裔事務委員會執行董事Nkauj Iab Yang表示，美國有1/3的亞太裔人口居住在加州，該委員會有責任和機會直接解決亞太裔學生日益增長的需求，確保所有學生都能充分獲得支援和服務，完成高等教育目標，這些學生將構成加州勞動力的未來。

該委員會主席Karthick Ramakrishnan博士、高等教育諮詢組主席Cirian Villavicencio、副主席Kirin Macapugay表示，加州在促進美國所有亞太裔的成功和生活品質方面發揮著關鍵作用。這一歷史性的1600萬元的投資預算，使加州引領採取必要行動，促進高等教育公平和包容性，特別是對於資源不足太久的亞太裔。

聖何塞社區學院院長、兼加州亞太裔事務委員會高等教育諮詢組顧問Rowena Tomaneng博士，及諮詢組學生成員Leila Tamale說，對於加州資源不足的亞太裔大學生來說，這是一場急需的勝利，是其他州的典範。她對州長和州議會納入預算請求感到鼓舞。增加對文化課程和學生支援服務，是朝著建設一個更具包容性和公正的加州邁出的又一步。

大學運動政策研究高階主任 Vikash Reddy博士表示，這項投資將支援擁有大量亞太學生人口的加州社區學院和州立大學，以提供具有文化響應性的支援，以滿足亞太裔學生社群的獨特經驗、挑戰和優勢，實現他們的大學夢想。

加州 教育 投資

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