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國泰銀行公佈 中國留學生獎學金 獲獎名單

吳鴻鈞

【洛杉磯訊】國泰銀行舉行「2022年度國泰銀行獎學金」網絡頒獎典禮，向六位在不同領域表現優秀的中國留學生，各頒發六千元獎學金，表彰他們在學業和社區貢獻的卓越表現，並鼓勵每一位敦品勵學的學生繼續奮發努力、回饋社會。

 六位獲獎學生如下：康樂浥，加州大學聖地亞哥分校神經科學本科生二年級，主修認知和行為。呂元浩，南加州大學應用與計算數學和計算機科學本科生三年級。石靖雨，南加州大學計算機科學本科生四年級。孫寧飛，南加州大學工商管理學本科生三年級。許澤然，南加州大學全球媒介與傳播雙學位研究生二年級。趙雨珊，加州州立大學長灘分校應用統計研究生一年級。

 今年恰逢國泰銀行60週年，國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明出席頒獎典禮並致開幕詞，講述獎學金的成立宗旨及該行長期以來積極踐行的企業社會責任。

中國駐洛杉磯總領館教育參贊明廷璽、領事曹乾及領事王群出席。明廷璽參贊也致詞，勉勵獲獎學生再接再厲、勇往直前；同時感謝國泰銀行長久以來對中國留學生的關懷和鼓勵。

今年國泰銀行邀請到具有多元教學領域及專業評選資歷的教授們，組成專家組，有巴斯度社區大學姜鎮英教授，加州州立大學富勒頓分校劉錦輝教授，加州州立理工大學波莫納分校楊蘭教授。姜鎮英教授並在典禮中闡述了評審標準和評選過程，同時對獲獎學生寄予祝福和鼓勵。

 連續多年參與面試環節的國泰銀行資深副總裁洪澄表示，面試過程中學生們呈現了對各自領域的好奇心和深刻見解，也表達回饋社會的遠大抱負。學生們自強不息、追求卓越精神的態度打動了每一位評審。這份獎學金也為慶祝國泰銀行成立60週年的年慶，添上了重要的一筆。

 國泰銀行獎學金成立於2015年，獲洛杉磯中領館鼎力支持。該獎學金致力於資助來美留學的傑出中國學生，每年一月開放申請，邀請南加州大學教授擔任專家評審組以學術成果、品德表現、社區服務、及經濟背景作為審核基準。再由國泰銀行高管評委會進行面試，選出最終獲獎人。截至2022年國泰銀行已頒發48位學生獎學金，總金額達28萬8千元。更多資訊與歷年獲獎者名單，可前往國泰銀行網站查看。

加州大學 南加 中國留學生

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