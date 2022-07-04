皇朝盛宴開張 提供 港式飲茶/游水海鮮

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【羅斯密訊 】位於羅斯密市正方廣場内的皇朝盛宴（Blooming VIP Restaurant），日前舉辦盛大的開業典禮。羅斯密市長Polly Low，天普 市 sheriff's station Captain Reyes， Temple City station Rosemead special operation team sergeant Marquez等前往祝賀。

皇朝盛宴CEO Danny Ma，Board chairman ken Shu， Director Wilson Ye， CFO Sam Chen等，在鑼鼓及鞭炮齊鳴的熱烈氣氛中與來賓一同剪綵（見圖）。歡迎喜歡港式飲茶及料理的顧客，前往享受一周七天都在供應的港式點心，游水海鮮等盡150種菜餚；港式點心$4.39 起。

酒席菜單也是超級講究，大龍蝦，蠔皇鮑魚，乳豬，乳鴿應有盡有。外賣部有點心及燒臘，快餐提供。

皇朝盛宴裝潢氣派豪華，用餐環境高檔，可容納四百多人，有多個超大VIP 房間，可接待各種大小派對，VIP 包間還附有超大的LED屏幕，高级的音嚮設備可以唱卡拉OK，包間還有獨立洗手間。

試營業以來，生意興隆，早午餐提供的港式飲茶，由香港 著名的點心師傅主廚，無論是港式點心還是菜餚都有米其林的水準。晚餐更有海鮮、港式菜餚，酒席等供應。

訂位電話626-280-2288，地址在8118 Garvey Ave, Rosemead ，停車方便。