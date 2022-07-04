皇朝盛宴開張 提供 港式飲茶/游水海鮮
【羅斯密訊 】位於羅斯密市正方廣場内的皇朝盛宴（Blooming VIP Restaurant），日前舉辦盛大的開業典禮。羅斯密市長Polly Low，天普市 sheriff's station Captain Reyes， Temple City station Rosemead special operation team sergeant Marquez等前往祝賀。
皇朝盛宴CEO Danny Ma，Board chairman ken Shu， Director Wilson Ye， CFO Sam Chen等，在鑼鼓及鞭炮齊鳴的熱烈氣氛中與來賓一同剪綵（見圖）。歡迎喜歡港式飲茶及料理的顧客，前往享受一周七天都在供應的港式點心，游水海鮮等盡150種菜餚；港式點心$4.39 起。
酒席菜單也是超級講究，大龍蝦，蠔皇鮑魚，乳豬，乳鴿應有盡有。外賣部有點心及燒臘，快餐提供。
皇朝盛宴裝潢氣派豪華，用餐環境高檔，可容納四百多人，有多個超大VIP 房間，可接待各種大小派對，VIP 包間還附有超大的LED屏幕，高级的音嚮設備可以唱卡拉OK，包間還有獨立洗手間。
試營業以來，生意興隆，早午餐提供的港式飲茶，由香港著名的點心師傅主廚，無論是港式點心還是菜餚都有米其林的水準。晚餐更有海鮮、港式菜餚，酒席等供應。
訂位電話626-280-2288，地址在8118 Garvey Ave, Rosemead ，停車方便。
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