我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

皇朝盛宴開張 提供 港式飲茶/游水海鮮

柳香淑
可裁剪
可裁剪

【羅斯密訊 】位於羅斯密市正方廣場内的皇朝盛宴（Blooming VIP Restaurant），日前舉辦盛大的開業典禮。羅斯密市長Polly Low，天普市 sheriff's station Captain Reyes， Temple City station Rosemead special operation team sergeant Marquez等前往祝賀。

皇朝盛宴CEO Danny Ma，Board chairman ken Shu， Director Wilson Ye， CFO Sam Chen等，在鑼鼓及鞭炮齊鳴的熱烈氣氛中與來賓一同剪綵（見圖）。歡迎喜歡港式飲茶及料理的顧客，前往享受一周七天都在供應的港式點心，游水海鮮等盡150種菜餚；港式點心$4.39 起。

酒席菜單也是超級講究，大龍蝦，蠔皇鮑魚，乳豬，乳鴿應有盡有。外賣部有點心及燒臘，快餐提供。

皇朝盛宴裝潢氣派豪華，用餐環境高檔，可容納四百多人，有多個超大VIP 房間，可接待各種大小派對，VIP 包間還附有超大的LED屏幕，高级的音嚮設備可以唱卡拉OK，包間還有獨立洗手間。

試營業以來，生意興隆，早午餐提供的港式飲茶，由香港著名的點心師傅主廚，無論是港式點心還是菜餚都有米其林的水準。晚餐更有海鮮、港式菜餚，酒席等供應。

訂位電話626-280-2288，地址在8118 Garvey Ave, Rosemead ，停車方便。

天普 香港 CEO

上一則

吳程遠力拚連任聖蓋博市議員 趙美心背書

下一則

洛城新語╱反思愛國主義的意義

延伸閱讀

男子陳屍羅斯密市旅館 死因不明

男子陳屍羅斯密市旅館 死因不明
珍寶海鮮舫赴柬 西沙異常徘徊「耐人尋味」 港人促調查

珍寶海鮮舫赴柬 西沙異常徘徊「耐人尋味」 港人促調查
才走6天… 香港珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海 打撈困難

才走6天… 香港珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海 打撈困難
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
芝加哥中國城新榮超市 6/18 盛大開業 鉅惠來襲 全場 8.5 折 歡迎觀禮

芝加哥中國城新榮超市 6/18 盛大開業 鉅惠來襲 全場 8.5 折 歡迎觀禮
童罕見患威爾森氏症 不能碰海鮮

童罕見患威爾森氏症 不能碰海鮮

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請