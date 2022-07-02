新世紀傢俱國慶減價 折扣低至兩折

【洛杉磯 訊】「新世紀傢俱」於國慶日期間，推出國慶大減價優惠，特價商品價格低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該家具店表示，因疫情 已有好轉，客人陸續來看家具，希望疫情後給家一個新鮮感，也讓一家人住得舒適些。該店已有24年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，並代理上百種意大利及美國名牌家具，此次全部以低價出售。

該店的特價商品中，包括有大型皮沙發椅99元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組349元、轉角沙發499元、大型實木五斗櫃199元、印尼 全實木大型Buffet Table 199元、高級大型實木餐桌七件組349元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組118元、大型印尼實木床三件組299元、印尼全實木溫馨睡房六件組488元、現代舒適布藝沙發兩件組399元（見圖）。

另美國Ashley家具傾銷，有兩邊可躺型兩人座布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價品數量有限，售完即止。

「新世紀傢俱」地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA ，每週七天營業，由上午11時至下午6時。