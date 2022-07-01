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聖迪馬斯Brasada Estates豪宅社區 第二期新屋推出

聖迪馬斯訊

【聖迪馬斯訊】位於聖迪馬斯市、附門衛的私人社區 Brasada Estates ，第一期的屋主已進住，新一期的豪宅即起開始銷售。

 Brasada Estates 這批位聖蓋博山麓和綠樹成蔭的豪華住宅區  ，共有65套全新精緻的山景豪宅，由豪華住宅建築商Grandway Residential 開發。

「很高興地歡迎 Brasada Estates 的第一批屋主喬遷進住」， Grandway Residential 副總裁，Brasada Estates 房屋建築商 Frederick Wang如此表示。

開車進入全新門衛社區大門的那一刻起，參觀者就會被 277 英畝鬱鬱蔥蔥連綿起伏的自然美景環繞所吸引，壯麗的全景可縱覽洛杉磯市中心。Brasada Estates設計採歐洲氣派建築風格，價格從 300 萬起，卓越的工藝體現在一層和兩層住宅中，從 4 至 6 間臥室，或4 到 6.5 間浴室，3 個車庫，室内面積從4,476 至 6,261 呎，佔地面積0.5至 2 英畝私人土地。

由國際知名建築師 Danielian Associates 設計並由屢獲榮譽的 Kovach Marketing 營銷；Brasada Estates 寬敞的住宅，包括庭院、大門廳、大房間、正式餐廳、烹飪廚房、早餐區和可步入的餐具室。每個豪宅都配有樓下的主人套房。多個帶頂棚的陽台，提供優雅的室內外娛樂空間。

他們提供個性化選項，例如第二個廚房、寬敞的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴室和葡萄酒儲藏室。所有功能都經過精心設計，以實現奢華和舒適，並保持能源效率。購房者可從各種細節豐富的外觀，顔色細節中進行選擇。

在受歡迎的首期銷售之後， 新一階段的 Brasada Estates 住宅現已開始出售。購房者可參觀體驗該社區美輪美奐的樣品屋，並靈活運用可定制選項，創建完美的住宅。他們的歡迎中心、提供了互動工具來幫助探索各種平面圖，同時讓大家有機會欣賞泛歐建築和壯麗景色。

Brasada Estates 繼續獲得業界讚譽，去年在 SoCal MAME 獎項中獲得了近十項提名，包括最佳樣品屋、最佳建築系列和年度社區。今年又被美國房屋建築商協會 (NAHB) 評為銀獎獲得者。在佛羅里達州舉行的國際建築商展 (IBS) ，Nationals 榮獲年度社區獎。

Brasada Estates地址1580 Brasada Lane, SanDimas, CA 91773。距離 210 和 57 號高速公路交界處5分鐘路程。加入www.BrasadaEstates.com 可接收最新信息，可電 (833) BRASADA 或電郵[email protected]，聯繫銷售代表了解更多詳情，可提供經紀人合作。

Grandway Residential 是 Grandway Group 的開發部門。該公司以精美豪華住宅而聞名，這些住宅遍布南加州。

提名 聖蓋博 洛杉磯

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