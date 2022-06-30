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林大衞保險提醒 駕駛RV出遊需購買特有保險

柳香淑

【洛杉磯訊】隨著暑假的到來，旅遊的旺季也到了，越來越多的華人家庭會選擇駕駛RV出遊，駕駛RV出遊方便，而且經濟實惠又自由。在旅遊途中，不但可以在車上吃飯聊天，還可以包水餃打牌更是其樂融融。到達目的地後，找到專門的RV營地，將房車通上水電，更是可以洗澡看電視，甚至還可以鏈接網路，真的是相當方便。

因此林大衞保險提醒民眾需要注意的事項：對於華人家庭來說，並不是常常駕駛RV出遊，所以多半不會購買RV，好在現在越來越多的汽車租賃公司可以向民眾提供RV租賃的服務，但是大家一定要在租賃公司購買RV特有的保險，不管是和車輛連體的RV、還是用pickup拖掛的RV，因為私家車的保險不能延伸到RV上，如果自己購買一部RV，可以聯繫自己的保險經紀，大部分的汽車保險公司都可為RV承保。至於如果在房車營地發現東西丟失或者被盜竊，可以使用自己家的房屋保險來理賠。所以，華人可以勇於嘗試駕駛房車出遊，相信會有一種不一樣的體驗。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的林大衞保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。資深的林大衞商業保險團隊，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前去個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費。汽車與房屋保險也有優惠。林大衛保險表示，他們的團隊除了為顧客選擇價格合理又可靠的保險，不會忽視保障的內容，因為從他們出去的每張保單他們都會負責到底。

負責人林大衛提醒，房屋保險一定要買，它涵蓋了大家最大之一的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目。該公司可以協助添加或減少你的保險內容，找到最適合你的保險。如房東的住宅消防保障，或為家中的珠寶等重要個人財產投保。當購買重大個人資產時，可先和該公司保險專業人士諮詢。他們六家分行任何一家，都有訓練8至20 年的保險經紀為客戶服務。

報價及服務電話800-778-8588， 800-778-8588或電郵[email protected]。林大衛保險Northridge電話818-734-1988，地址9250 Reseda Blvd., #11。阿市電話626-288-9808，地址448 W. Valley Blvd.。亞凱迪亞電話626-371-0388，地址713 W.Duarte Rd.,#D。鑽石吧電話909- 860-7770,，地址1397S.Diamond Bar Bl.。爾灣電話 949-593-0888，地址5414 Walnut Ave ste D。

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