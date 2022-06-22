2022 KIA EV6贏得WARDS AUTO十佳內飾和用戶體驗獎

2022 Kia EV6榮獲Wards十佳內飾和用戶體驗獎。EV6是Kia的第一款專屬電池電動汽車 ，是該品牌「S計劃」戰略中高效和進步計劃的第一步。

「我們很榮幸EV6獲得這一獎項，這代表著Kia向變革性的『Plan S』全球電氣化戰略邁出了重要一步」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「EV6的現代、大膽的設計元素和內飾解決方案與直觀的技術巧妙結合，強化了Kia對電動汽車未來的展望。」

為了確定獲勝者，Wards的團隊針對內飾和用戶體驗評估了眾多新車和經過重新設計的車輛。評分基於多種指標，包括設計美學、舒適度、材料、裝配和完成、連接性和信息娛樂、顯示和控制、駕駛員輔助系統和性價比。

「Kia EV6具有非常不錯的整體價值，以及時尚 和極具運動感的內飾和高度創新的佈局控制，可節省空間並提升整潔度」，WardsAuto編輯兼評委Drew Winter表示，「再加上其非常寬敞舒適的座艙和一流的內飾材料，將EV6穩穩地送入了我們的2022 Wards十佳內飾和用戶體驗汽車的列表中。」

EV6的受歡迎程度繼續上升。迄今為止，已在美國銷售了超過10,000輛EV6車型，使Kia電動汽車的銷量比2021年5月創下的紀錄增長了132%；與2022年3月創下的汽車類別的歷史月度銷售紀錄相比，增長了5%。

Kia America總部位於加州爾灣 市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。