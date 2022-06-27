曹氏基金會 捐款橙縣兒童醫院200萬元

【洛杉磯訊】橙縣 兒童醫院（Children’s Hospital of Orange County，簡稱為 CHOC）近日獲贈來自於曹氏基金會（Tsao Family Foundation）的200萬元善款，該筆資金將為17所爾灣 學校建設心理健康 專用空間，供學生放鬆並獲得心理健康方面的資源和輔導。

曹氏基金會由企業家曹英偉（Victor Tsao）和吳健（ Janie Tsao）伉儷創辦，這筆善款是曹氏基金會歷史上對橙縣非牟利機構捐出的最高額款項。

CHOC與橙縣教育部將合作推出17 個「 WellSpace」心理健康中心，於未來四年在爾灣聯合學區校園開放。該心理健康中心致力於為學生提供專屬空間，幫助他們提高社交情感技能，應對日益加快的社會生活節奏。目前，WellSpace已在幾所橙縣的初中和高中開放。該設施親近自然、平靜溫暖的設計特色呈現了家一般的親近感。學生可以透過寫日記、香薰療法、串珠和其他手工藝活動讓自己平靜下來，也可以學習呼吸和其他技巧，幫助他們進行自我調節重拾內心，更有效地投入學習。

全新的WellSpaces 設施預計將於2022-23學年初，在以下四所爾灣聯合學區初中高中開放：South Lake中學；Venado 中學；Irvine高中和 University高中。每年將有四個新的WellSpace中心在不同的爾灣學校開放，直至所有 17 個 WellSpace都投入運作，發展具有針對性的心理健康計劃，以幫助青少年應對日常壓力、管理負面情緒。

爾灣聯合學區督學Terry Walker說道，規劃中的 WellSpace中心及其配套服務，將為學區的中學學生提供更多的心理輔導和心理健康支援。

CHOC 是位於加州橙縣的兒科醫療系統，通過提供優質且創新的護理服務，致力於成為守護兒童健康的首選。提供的服務不斷增加，包括兩家分別位於橙縣和Mission Viejo的最先進醫院，以及在四個縣為兒童及其家庭提供服務的初級和專科醫療診所地區網絡。CHOC 提供多項卓越臨床項目，為最嚴重的兒科疾病和傷患提供身體和心理上的頂級護理服務。需更多資訊，可瀏覽www.choc.org。